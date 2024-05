Rientro di Sant’Efisio in città, un sessantenne si sente male Salvato dai soccorritori   

Si è sentito male a Giorgino, durante la processione per il rientro di Sant’Efisio nella sua chiesa di Stampace. Un 60enne ha accusato un dolore al petto ed è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario in servizio costante dal Primo Maggio durante tutte le tappe toccate dal simulacro del Santo. Un intervento provvidenziale perché l’elettrocardiogramma ha evidenziato un problema grave: immediato il trasferimento al Policlinico di Monserrato su un’ambulanza e il ricovero d’urgenza. Le condizioni sarebbero stabili pur nella loro gravità.

Quello avvenuto sabato sera è stato l’intervento più complesso e importante svolto dal servizio coordinato dall’associazione I Sardi Soccorso. Appena l’uomo, che stava seguendo il rientro di Sant’Efisio da Giorgino a Cagliari, atto conclusivo della festa iniziata il Primo Maggio, si è sentito male, il personale dell’associazione I Sardi Soccorso è intervenuto per le prime cure. È bastato poco per capire che la situazione era grave. In costante collegamento con le centrale operativa del 118 si è deciso il trasferimento in ospedale su un’ambulanza medicalizzata. Quanto emerso dall’elettrocardiogramma ha fatto scattare la procedura con un codice rosso. Una volta arrivato al Policlinico, c’è stato subito il ricovero in Cardiologia per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Sono state giornate impegnative per garantire un servizio di assistenza e soccorso costante. Lo sforzo maggiore ovviamente è stato quello del Primo Maggio con 150 tra medici, infermieri e volontari al lavoro per tutta la giornata sotto il coordinamento de I Sardi Soccorso, in un servizio voluto dal Comune di Cagliari. A disposizione 21 ambulanze delle diverse associazioni ed enti di soccorso dell’Anas che hanno garantito la loro presenza, oltre a due moto di soccorso. Operativo anche del personale a piedi con defibrillatore. Sono stati effettuati alcuni interventi di soccorso: quello di sabato il più grave. (m. v.)

