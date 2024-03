Rientro di Chico Forti, adesso sperano  i parenti di Ilaria Salis 

Milano . Potrebbero servire oltre due mesi per il rientro di Chico Forti nel nostro Paese. Raggiunto il traguardo diplomatico e politico del governo, i ministeri di Esteri e Giustizia puntano ad accelerare le procedure per il trasferimento dell’ex produttore televisivo e surfista trentino. Presto continuerà a scontare in Italia l'ergastolo inflittogli nel 2000 da un tribunale della Florida, accusato dell'omicidio premeditato di un imprenditore australiano, di cui si è sempre dichiarato innocente. «Auspichiamo che tutti gli altri passaggi, quelli che chiamano in causa tra l'altro le autorità giudiziarie, si possano compiere nel più breve tempo possibile per consentire a Forti di continuare a scontare nel suo Paese, vicino ai suoi affetti, la pena», commenta il Gardasigilli Carlo Nordio, il quale assicura che i suoi uffici «lavoreranno per ottemperare nel più breve tempo possibile a tutti i passaggi tecnici necessari di competenza del ministero».

La notizia del prossimo trasferimento di Chico Forti dagli Stati Uniti a un carcere italiano per scontare la sua pena, ha riacceso la speranza dei parenti di Ilaria Salis e Filippo Mosca, reclusi rispettivamente in Ungheria e in Romania. Una notizia che li porta a chiedere al governo di occuparsi di tutti i detenuti italiani detenuti nelle carceri straniere. «Sono contento per lui», ha commentato Roberto Salis, padre di Ilaria detenuta da oltre un anno a Budapest. Dello stesso parere Ornella Matraxia, madre di Filippo Mosca, il giovane ventinovenne di Caltanissetta, recluso da circa nove mesi nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in Romania, dopo una condanna in primo grado a 8 anni e 6 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti: «Quando ieri ho appreso la notizia della risoluzione del caso di Chico Forti, con il suo rientro in Italia, mi si è aperto il cuore. Ritengo che l'Italia, che è un grande Paese, debba anche pensare ai tanti connazionali rinchiusi nelle carceri di altre nazioni e detenuti in condizioni difficili e spesso disumane».

