Rientrati sulla Terra dopo 9 mesi  

Washington. La navetta Crew Dragon Freedom è ammarata ieri, quando in Italia erano passate le 23, nel Golfo del Messico al largo di Tallahassee (Florida). Sono finalmente rientrati sulla Terra i due astronauti della Nasa Suni Williams e Butch Wilmore, bloccati per nove mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove erano arrivati a giugno 2024 con la Starliner. Con loro rientrano il comandante Nick Hague della Nasa e il cosmonata Aleksandr Gorbunov della Roscosmos.

I due astronauti erano arrivati sulla Iss per restarci per otto giorni e ne hanno passato lì 286. Hanno visto la loro navetta tornare a Terra da sola, a causa dei problemi tecnici che non avrebbero consentito un rientro in sicurezza; sono stati al centro di polemiche e sospetti sulle loro condizioni di salute, hanno collaborato agli esperimenti e alle attività scientifiche e partecipato a molti collegamenti. Suni Williams è stata anche al comando della Iss. I due sono stati anche all’attenzione della politica, con le polemiche sollevate da Trump ed Musk sulla decisione della Nasa di prolungare la loro permanenza a bordo. «La politica non c’entra nulla - aveva detto Wilmore all’inizio di marzo in un collegamento dalla Iss - Siamo venuti qui preparati a rimanere a lungo, anche se avevamo programmato di restarci poco. Questo è ciò che facciamo nei voli spaziali umani: pianificare per affrontare l’ignoto e gli imprevisti, e lo abbiamo fatto».

L’avvicendamento dei voli diretti alla Stazione Spaziale segue un calendario rigido e ciascun equipaggio deve tornare con la navetta con cui arriva. Per consentire il rientro dei due della Starliner la Nasa ha dovuto rivedere i programmi e a ha deciso di lanciare la missione Crew 9 con un equipaggio di due astronauti anziché quattro, per lasciare due posti liberi per il viaggio di rientro di Williams e Wilmore. Uragano Helene permettendo, la navetta è stata lanciata a fine settembre 2024 e poi è iniziata la nuova lunga attesa del via libera al lancio della missione Crew 10 che avrebbe permesso il rientro. Dopo due rinvii, anche questa missione è finalmente partita e la Crew 9 ha avuto l’ok per il rientro dopo appena due giorni. La lunga avventura di Williams e Wilmore non segna un record: quello è detenuto dai cosmonauti Valeri Polyakov (437 giorni), Sergey Avdeev (379), Oleg Kononenko e Nikolai Chub (373).

