Rientrati dal Sudan 96 italiani 

Roma. Decine di persone hanno affollato lo scalo di Ciampino, luogo degli abbracci per i familiari degli italiani evacuati dal Sudan e dalla guerra a Khartoum. Gli aerei dell'Aeronautica militare riportano a casa 96 connazionali suddivisi su due voli. Ci sono anche tredici stranieri, tra cui sudanesi e greci. I parenti degli italiani aspettano l'arrivo in una palazzina vicina, con i volticarichi di tensione. «Mia figlia sta bene, speriamo di vederla presto. L'abbiamo sentita stamattina», dice Aurora, madre di Costanza Matafù, 34 anni, di Messina, operatrice di un’agenzia per la cooperazione che torna in Italia. Costanza era in Sudan dal 2021, prima era in Giordania.

Le parole di Tajani

La trappola di Karthoum è alle spalle ed è soddisfatto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «Tutto gli italiani sono stati messi in sicurezza. La nostra ambasciata è stata chiusa, probabilmente la sposteremo temporaneamente in Etiopia o in Egitto». Poi spiega alcuni dettagli dell'evacuazione: «Sono rimasto in contatto con i leader delle fazioni che si stanno combattendo, hanno rispettato l'impegno a garantire la sicurezza del nostro convoglio e li ho ringraziati, questo è un fatto positivo». Tajani ha detto ai due leader che il governo italiano ha «insistito per il cessate il fuoco e perché trovino un accordo».

I connazionali rimasti

Altri 19 connazionali, un gruppo di sub che si trovavano lì per una crociera, sono rientrati in Egitto grazie al lavoro della nostra ambasciata al Cairo. Nel Paese sono rimaste alcune decine di italiani, alcuni volontari di Emergency e missionari, comprese dieci suore: «Continueremo a seguirli», sottolinea Tajani. L'ultimo aereo era partito da Khartum con a bordo l'ambasciatore Michele Tommasi e i militari, saliti per ultimi. «È stata un’operazione complessa», commenta il ministro della Difesa, Guido Crosetto.