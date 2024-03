Rientra in carcere con 70 dosi, fermato dal cane antidroga  

Voleva portare droga in carcere al rientro da un permesso premio. Ma un detenuto del carcere di Massama non aveva fatto i conti con il fiuto di Krisnha, cane poliziotta che ha fatto fallire il piano dell’uomo. L’operazione del nucleo di polizia penitenziaria di Badu ‘Carros è stata effettuata martedì sera come ha fatto sapere Giovanni Villa, segretario regionale della Fns Cisl. Un detenuto dopo le ore di permesso è stato notato da Krisnha, una pitbull che era stata adottata dal canile municipale di Sassari “Qua la zampa”. Subito è scattata la perquisizione, poi è stato lo stesso detenuto a estrarre la droga inserita nella parte finale dell'intestino: all’interno di due involucri c’erano circa 70 dosi tra marijuana e hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato mentre il detenuto è stato segnalato all’autorità giudiziaria. «Dopo anni di insistenti richieste da parte della Fns Cisl finalmente avremo l’incremento dei conduttori cinofili così come annunciato dal capo dipartimento in occasione della festa del corpo tenutasi ieri a Roma – ha commentato Villa –Ci auguriamo che in tempi brevi siano incrementate le unità per avere una maggiore copertura e un miglior servizio a garanzia del contrasto al fenomeno droga». ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA