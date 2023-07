Riemerge l’Akènta dal mare di Alghero 

Torna sabato 15 la nuova spettacolare emersione della cantina subacquea della Sardegna. Lo spumante sottomarino Akènta Sub riemergerà dal mare anche quest’estate e la baia di Alghero ospiterà l’Akènta Day, l’evento firmato dalla Cantina Santa Maria La Palma.

La mattina una flotta di imbarcazioni partirà dal porto e permetterà a tutti i partecipanti di osservare l’emersione della cantina subacquea, con aperitivo e brindisi. Le barche si sposteranno in una tranquilla baia della Riviera del Corallo dove sarà fatta una sosta per tuffi, relax e pausa pranzo, con nuovi brindisi. Nel pomeriggio ogni barca ospiterà un dj set, per divertirsi tutti insieme tra musica e balli, dando vita all’Emersion Party dell’Akènta Day.

Radiolina seguirà in diretta l’evento a partire dalle 10, con collegamenti all’interno dei programmi in onda. Videolina realizzerà uno speciale.

