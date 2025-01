Riemerge il guado: «Presto i lavori per riaprire al traffico» 

Il guado rialzato sommerso nei giorni scorsi dalla piena del Flumendosa c’è ancora. Ieri mattina, non appena il livello del fiume si è abbassato, è riemerso e – se nei prossimi giorni l’acqua continuerà a defluire – sarà riaperto. Ad assicurarlo il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu: «Il guado c’è – ha sottolineato – e non appena sarà possibile inizieremo i lavori di sistemazione della pista per riaprirlo il prima possibile al transito delle auto».

Il guado, al momento, è l’unico collegamento rapido tra Villaputzu ed il Sarrabus. In questi giorni i cittadini sono così costretti a fare il giro da Quirra, e cioè 35 chilometri tra andata e ritorno anziché cinque. Da oltre un anno, infatti, è stato chiuso (tra mille polemiche) il ponte di ferro e la fine dei lavori, inizialmente prevista per il 3 giugno 2025, ancora non si intravede. Anche per questo il prossimo 4 febbraio è previsto un vertice in Regione tra tutti gli enti coinvolti (la competenza sul ponte è della Provincia del Sud Sardegna) per stabilire una data precisa di riapertura e, in ogni caso, per accelerare un intervento che sino ad oggi è tutto tranne che rapido. Al vertice dovrebbe prendere parte anche l’impresa siciliana che si è aggiudicata i lavori. Nel frattempo i cittadini del Sarrabus auspicano una veloce riapertura del guado rialzato. Difficile però prevedere se sarà questione di pochi giorni o di qualche settimana.

RIPRODUZIONE RISERVATA