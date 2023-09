Rieducazione e ambulatori nella casa di riposo comunale 

È operativa da diversi anni con venti posti letto e anche con la attività diurna a beneficio degli anziani. La gestione è della Polisolidale che opera nei Comuni di Maracalagonis, Burcei e Sinnai. La Casa di riposo di via Dante a Maracalagonis ha ora necessità di avere nuove strutture a beneficio degli ospiti: per questo il Comune di Maracalagonis è alla ricerca di fondi necessari per realizzare il progetto. Nei giorni scorsi è stato ultimato l’iter con l’assegnazione dei lavori progettuali ad un tecnico cagliaritano che ha fatto l’offerta migliore.

Prevista la costruzione di un Centro polifunzionale e sanitario che sorgerà sull’area adiacente l’attuale struttura. Progetto in mano, il Comune di Maracalagonis potrà bussare alla Regione o ad altri Enti per chiedere il finanziamento dell’opera. I lavori non dovrebbero superare i 140mila euro.

Facile ipotizzare per il futuro, nel caso arrivi in Municipio il finanziamento, la realizzazione della nuova opera, con spazi per la riabilitazione, la fisioterapia e per altre prestazioni sanitarie ambulatoriali.

L’obiettivo dell’amministrazione municipale guidato dalla sindaca Francesca Fadda è quello di rendere più funzionale la casa di riposo e di garantire importanti servizi agli ospiti. Una struttura che non si dovrà insomma limitare ad ospitare gli anziani, ma anche ad assicurare loro tutta una serie di servizi sanitari di cui si può avere necessità nel corso del soggiorno. (ant. ser.)

