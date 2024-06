Riecco Tortu: vuole l’oro 

Al ritmo di cinque medaglie al giorno, l’Italia marcia sicura in testa al medagliere degli Europei. Ieri la gironata cominciata benissimo con la mezza maratona, si è conclusa in gloria con il bronzo brillantissimo di Zaynab Dosso nei 100 (record italiano di 11”01 in batteria) e con quello di Catalin Tucuceanu negli 800. A corredo di questo, tante qualificazioni squillanti, da Gimbo Tamberi nell’alto al ritrovato Filippo Tortu nei 200.

Le parole di Tortu

Partiamo prorio da questa gara, che ha visto Tortu ottenere il primo tempo con 20”14 (miglior crono stagionale per lui su una pista che gli ricorda il suo idolo: «Berruti? Non ho corso certo come lui», ha esclamato ai microfoni di Sky. «Ho corso bene, la prima parte ero molto concentrato sul tenere le spalle avanti e il bacino alto e fare una buona uscita di curva. Sul lanciato mi sono disteso, ho tenuto sotto controllo la situazione e gestito la gara. Sono contento, ho fatto una buona gara». E aggiunge: «Sicuramente la curva è quella dove ho avuto più problemi, nel 2014 all’esordio in Nazionale ho fatto una delle più brutte curve dell’atletica mondiale», dice esagerando (perché quella volta a Baku poi rimontò e vinse), «e da allora che ho problemi», scherza. «Abbiamo fatto il primo gradino, ma sono già focalizzato su domani (oggi, ndr ) per la finale in cui darò tutto me stesso. Sono arrivato con uno dei peggiori accrediti e la mia gara peggiore degli ultimi otto anni ma entrando in campo l’obiettivo era invariato rispetto all’inizio della stagione: voglio vincere questa gara e in finale non guarderò niente, penserò soltanto a correre. Sarò solo in pista e non vedrò niente davanti a me se non l’arrivo», ha concluso. In finale anche un ottimo fausto Desalu.

Le medaglie

Dalle gare in pista, piccole delusioni (Dariya Derkach nel triplo, Ludovica Cavalli nei 1500) e grandi soddisfazioni, con due bronzi e due record italiani. Zaynab Dosso li ha centrati entrambi: primato nazionale 11”01 in batteria e bronzo in 11”03 in una finale vinta in 10”99 da Dina Asher Smith su Ewa Swoboda, solo 4 millesimi più veloce dell’azzurra. Poco prima, Catalin Tucuceanu si era preso il terzo posto negli 800 metri in 1’45”40, a due decimi dall’argento. Nelle semifinali dei 400, grande protagonista Luca Sito, record italiano con 44”75.

Le qualificazioni

In mattinata aveva brillato la stella di Gimbo Tamberi (2,21) che dà appuntamento alla finale dell’alto, domani sera, con Stefano Sottile e Manuel Lando: ci sarà anche il presidente Sergio Mattarella. Bene anche Sara Fantini nel martello con i suoi 72,28 metri (seconda msura) che la qualificano per la finale. Ottima anche la prestazione di Emmanuel Ihemeje e Andrea Della Valle, qualificati alla finale del salto triplo, assieme al ripescato Tobia Bocchi. Qualificata alla semifinale anche Linda Olivieri nei 400 ostacoli femminili, così come Lambrughi e Bertoncelli in quelli maschili.

