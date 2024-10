Riecco sul ring Argiolas: «Voglio un titolo» 

Torna sul ring Sebastiano Argiolas. il superwelter di Elmas lo farà domani sera nella “sua” casa, al Palazzetto dello Sport di via Giliacquas, in occasione del primo Memorial Sebastiano Argiolas, per oltre quindici anni presidente della Elmas Boxe Locci-Monduzzi e a lungo esponente della politica cittadina, scomparso all’inizio dell’anno. L’allievo di papà Stefano incrocerà i guantoni (sulla distanza di sei riprese) contro il napoletano Michele Reginato, «un pugile giovane ma già in rampa di lancio. Questo incontro rappresenta un’altra tappa di avvicinamento verso un obiettivo più grande», dice ancora papà Stefano, «ovvero salire sul ring e combattere per un titolo in palio».

Ricco anche il sottoclou (inizio alle 19): sul ring anche due dilettanti per l’interregionale Sardegna-Sicilia: Michele Argiolas e Fabio Tolu (quest’ultimo allenato dall’ex campione italiano e intercontinentale nuorese Alessandro Goddi).

Da una riunione a un’altra. Dopo Elmas, domenica tocca a Sant’Antioco dove la boxe torna dopo quasi 40 anni: merito di Luciano Abis che con la Bazooka Events organizza una serata al Palazzetto Giacomo Cabras (dalle 19.30) con alcuni tra i migliori dilettanti sardi tra i protagonisti. Un piccolo antipasto in vista della grande serata in programma a Cagliari il 29 novembre, quando il Dazn boxing night (organizzazione sempre di Luciano Abis) porterà sul ring Grandelli e Llorente per il titolo dell’Ue e diversi pugili sardi (tra questi Patrick Cappai). ( ma. mad. )

