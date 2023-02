Riecco “S’Orcu ‘e Montiarvu”  

Grande attesa per l’antico carnevale di Siniscola in programma questo pomeriggio nelle vie del centro storico. L’iniziativa lanciata da un’associazione, nata proprio per riscoprire le antiche maschere locali, si arricchirà di una figura arcaica finita nell’oblio. Si tratta “de S’Orcu ‘e Montiarvu”, personaggio ancestrale legato a doppio filo con il culto della terra del periodo nuragico. Il rituale ha inizio a Sa Prejone’ e s’Orcu, cavità carsica sul Montalbo, ai margini di un grande canale sotto la punta di Su Cucurarvu, nei pressi di Riu Sicu. È in questo luogo, già sacro ai nuragici, che si nasconde la maschera. Portata in paese veniva poi simbolicamente sacrificata in onore di Dioniso, il dio della vegetazione, della fertilità e dell’estasi. La curiosità è tanta per vedere i figuranti che, alla pari dei Tintinnatos, hanno rispolverato questa antica figura. L’appuntamento è alle 14.45 in piazza Sant’Antonio.

