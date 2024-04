Riecco Nadal, lo attende Cobolli 

L’attesa è tutta per lui: Rafa Nadal, 37 anni, ex numero 1 e oggi 644 del mondo, che (a parte un esibizione di inizio marzo con Alcaraz) non gioca dal 5 gennaio al torneo di Brisbane, prova a rilanciarsi verso il sogno di Parigi, scendendo in campo oggi sulla terra amica di Barcellona. Dall’altra parte della rete un Flavio Cobolli (n. 66 Atp) nella scomoda posizione dell’antagonista. Per lui, a quasi 22 anni, un’occasione per un match indimenticabile contro uno dei più grandi di sempre. Una settimana esatta prima che il fiorentino nascesse, il 29 maggio 2002, Nadal vinceva nella propria isola, Maiorca, il primo match Atp (contro Ramon Delgado), diventando uno dei primo 9 Under 16 nella storia a riuscirci. Ieri nell’Atp 500 catalano è avanzato Matteo Arnaldi, che ha beneficiato dell’abbandono dell'avversario, il francese Arthur Cazaux, sul 5-5 del primo set.Lo attende l'argentino Sebastian Baez. In tabellone, già ai sedicesimi, anche Lorenzo Musetti.

Escono, invece, al primo turno di Bucarest, due italiani. Luciano Darderi (64 Atp) si è arreso all'argentino Mariano Navone (n. 52) per 6-2, 63; Luca Nardi (n. 81) ha sciupato 5 match point sul 5-3 del terzo set, prima di infortunarsi e cedere al brasiliano Thiago Seyboth Wild (n. 67) per 6-3, 6-7, 7-6.

A Monaco di Baviera, Francesco Passaro è stato subito battuto per 6-4, 6-2 da Rudolf Moelleker.

