Riecco l’orto sociale con produzioni biologiche 

Dopo una pausa di alcuni mesi, riparte il progetto Treis dell’orto sociale di “Bau Desulu” a Belvì, in sinergia fra il Comune con l’ufficio dei Servizi sociali, la cooperativa sociale “Fino alla luna” e l’azienda “Orroa de Canargios”. In campo, insieme alla coop, l’imprenditore vitivinicolo atzarese Marco Manca (36 anni), di casa nel paese in cui risiede già da alcuni anni. Obiettivi dell’iniziativa la valorizzazione delle colture biologiche insieme ad alcuni cittadini del paese, l’educazione al rispetto dell’ambiente e dell’agricoltura sostenibile, l’integrazione e socializzazione tra partecipanti.

Dice Manca: «Quando ho saputo del progetto, ho chiesto al Comune di poter fare la mia parte. Si tratta un’iniziativa nobile. Coltiveremo ortaggi biologici che venderemo nei mercati valorizzando anche il vicino noccioleto comunale. Lavoreremo in squadra promuovendo prodotti e ambiente». Soddisfatta Katia Marotto, presidente della coop “Fino alla luna”: «Pur avendo già seguito altri progetto sociali, questa è una nuova sfida che ci fa crescere. Auspichiamo un successo dell’idea, così da vederla proseguire negli anni». In programma la realizzazione di un “pinnettu” adiacente l’orto per le visite guidate e il potenziamento delle reti sentieristiche. (g. i. o.)

