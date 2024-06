Riecco la social card, vale 500 euro 

Da settembre un milione e 330mila tessere, trentamila in più rispetto allo scorso anno, che le famiglie in difficoltà (almeno tre persone e un Isee sotto i 15mila euro) potranno spendere per cibo, carburante e trasporti pubblici. È l’edizione 2024 della social card “Dedicata a te”, che passa da 457,9 a 500 euro. Per l’operazione sono stanziati 676 milioni, a cui si aggiungono 200 milioni a favore di enti caritatevoli. Resta il nodo degli sconti.

«Non è ricottina»

La misura è stata presentata dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, alla conferenza stampa a Palazzo Chigi è intervenuta in videocollegamento la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone. Nel pomeriggio in un video sui social la premier Giorgia Meloni parla di un «grande lavoro di sistema» per un «piccolo ma decisivo aiuto ulteriore per le famiglie più fragili ed esposte all’inflazione», che inoltre sostiene «le filiere produttive italiane». Lollobrigida in mattinata aveva parlato di un «intervento massiccio» e non «ricottina» contro il disagio sociale. Ma il Pd, con Chiara Braga e Francesco Boccia, e Avs con Nicola Fratoianni parlano di «elemosina elettorale a 48 ore dalle Europee». E per il vicepresidente del M5S Michele Gubitosa è «un modo per lavarsi la coscienza dopo la cancellazione del Reddito di cittadinanza che ha portato al record di poveri assoluti in Italia nel 2023». La Cgil parla di misura «risibile» mentre il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, ritiene positivo il potenziamento.

L’interrogativo

Sull’operazione card pesa comunque il capitolo degli sconti, che va ancora chiarito. Lo scorso anno, oltre alla card, le famiglie potevano contare su ribassi del 15%. Ancc Coop, Conad, Fida Confcommercio, Fiesa Confesercenti e Federdistribuzione in una lettera si dicono disponibili «con senso di responsabilità» a rendere la carta «più efficace» e Lollobrigida spiega che le organizzazioni «per ragioni legate a loro organizzazione di sistema, ci informeranno esattamente di quali saranno i criteri di scontistica, se ci consiglieranno di lasciare a ogni azienda di effettuare una scontistica particolare». Nel 2023 le tessere sono state usate al 96% per l’acquisto di generi alimentari, al 4% per carburanti e trasporti. In particolare 430 milioni di euro sono stati spesi nella grande distribuzione e nei supermercati, 58,6 nei minimarket e mercati, 6,8 milioni nei discount, 3,7 in macellerie e pescherie, 627.619 in forni e panetterie.

