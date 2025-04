Riecco la guardia medica e il dottore  

Portone aperto e via vai di pazienti. Uno scenario che non si vedeva da anni in via Di Vittorio a Sestu. Qui infatti non apre solo la guardia medica ma anche l’ufficio del dottor Francesco Vargiu, l’ultimo professionista di medicina generale arrivato in città. Ma si tratta di una soluzione provvisoria. «Con oggi aggiungiamo un’altra tappa al percorso iniziato lo scorso anno, tutto procede come previsto - commenta la sindaca Paola Secci - molto presto qui saranno spostati anche i servizi di screening che fanno parte del consultorio familiare, e anche la segreteria del poliambulatorio Asl, come da accordi presi col Comune».

Locali riaperti

Intanto questi locali spenti e polverosi rivedono la luce di lampade medicali e respirano il profumo di disinfettanti, dopo una chiusura di oltre dieci anni: le tre stanze sono state rimesse completamente a nuovo. Ma forse non avrebbero mai riaperto, se non fosse stato per la chiusura per lavori del grande Poliambulatorio di via Dante, dove oltre alla guardia medica c’erano tanti laboratori di analisi tra cui cardiologia, dermatologia, persino protesica. Alcuni di questi, tra cui il consultorio familiare, sono stati ospitati da una Rrs di Sestu, gli altri sono trasferiti a Monastir; ora l’ultima tappa, in via di Vittorio, in queste stanze già della Asl.

Il telefono di Monastir

Ma la città non è rimasta un giorno senza guardia medica. «Sui locali di via Di Vittorio abbiamo fatto in passato molte interrogazioni, così come sul poliambulatorio di via Dante - dice Anna Crisponi, consigliera di minoranza per Progetto per Sestu - Lì una volta c’era l’ambulatorio vaccinale: non è più tornato a Sestu e non si sa se accadrà. In ogni caso non posso che dire che mi auguro che sia una situazione provvisoria, in attesa che riapra il poliambulatorio con tutti i suoi servizi e in particolare il consultorio familiare. Il direttore generale della Asl, Marcello Tidore, lo aveva promesso per l’estate e sul cancello c’è scritto entro agosto, quindi speriamo davvero che sia così». Il trasferimento a Monastir non è privo di disagi; difficilissimo telefonare, come raccontano alcuni pazienti, perché il numero squilla a vuoto o lo si trova occupato. E senza un’auto a disposizione, con i bus ci vuole mezza giornata. Intanto i pazienti della guardia medica o del dottor Vargiu possono rivolgersi in via Di Vittorio; gli orari sono quelli di sempre; per la guardia medica, tutti i giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno successivo, il sabato dalle 10 alle 8 e la domenica dalle 8 alle 8, e per il dottor Vargiu lunedì e martedì dalle 8.30 alle 11.30, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 17 e venerdì dalle 8.30 alle 11.30.

RIPRODUZIONE RISERVATA