Riecco la Fiera Natale  Tre weekend di festa 

Tre i weekend a dicembre di eventi e degustazioni con la possibilità di acquistare i regali di Natale e i prodotti agroalimentari per le feste da 60 aziende agroalimentari: nei fine settimana di sabato 7 e domenica 8, sabato 14 e domenica 15, sabato 21 e domenica 22, riapre in viale Diaz la Fiera Natale che quest’anno compie 42 anni. Ogni weekend sono previsti show cooking, degustazioni e vendita di vini e birre artigianali, formaggi e altri prodotti anche dell'artigianato tradizionale sardo. E per i più piccoli, laboratori creativi, fiabe raccontate e musicate dagli Elfi. Non solo: tutte le bambine e i bambini potranno vivere l'incanto dell'atmosfera più dolce che ci sia.

Per festeggiare le 42 candeline, sarà realizzato un ricettario per le feste con piatti tradizionali dell'Isola: racchiude 16 ricette selezionate dall’Unione regionale cuochi Sardegna e preparate durante gli show cooking. Cancelli aperti dalle 10.30 alle 20.30.

