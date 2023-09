La settimana del rientro a scuola in tutta l’Isola, con problemi a macchia di leopardo. A Cagliari cancelli chiusi in via Stoccolma, lezioni alla Italo Stagno. Il Comune rassicura i genitori mentre si aspetta la conclusione dei lavori nella ex Mereu dove la ristrutturazione è quasi conclusa. A Oristano alunni in classe fra lavori e disagi: in corso la riqualificazione di Piazza Manno, caos all’ingresso delle Medie.

