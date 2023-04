Riecco il quadro della Via Crucis 

Tutto è bene quel che finisce bene. Il ladro “pentito” ha ascoltato gli appelli dei fedeli e nella tarda serata di lunedì ha restituito il quadro della IX Stazione della Via Crucis, rubato venerdì scorso da via Settembrini all’angolo con via Trieste, prima della processione.

Lo ha fatto in modo anonimo, lasciando il quadretto che raffigura Gesù che cade per la terza volta, all’ingresso della parrocchia di Sacro Cuore per poi allontanarsi per non essere visto. Proprio per stare lontano da occhi indiscreti, ha deciso quindi di recarsi in chiesa di sera tardi, in modo da evitare tutti, tranne qualcuno che si trovava in preghiera in raccoglimento in questi giorni della Settimana Santa.

Felicità

«La chiesa era ancora aperta perché c’erano i ragazzi del coro che stavano facendo le prove», dice Nicola Serra ministrante della parrocchia di Sacro Cuore e aiutante del parroco don Antonello Piras, «infatti a trovarlo proprio davanti all’ingresso, in fondo alla chiesa è stata una ragazza del coro». Ovviamente, «non si sa chi sia stato a compiere questo gesto, ma siamo contenti che il quadro sia stato riportato in parrocchia». e qui resterà, «fino all’anno prossimo quando verrà riaffidato alle famiglie che hanno la croce quaresimale per la Via Crucis». E il parroco don Antonello Piras, impegnatissimo con i riti della Settima Santa commenta che «quello che è successo è una cosa piccola. Probabilmente si è trattato di una bravata di un ragazzino».

La parrocchiana