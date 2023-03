Riecco il Ponte sullo Stretto, «sarà l’opera più green del mondo» 

Riparte l’iter per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, salvo intese, al decreto presentato da Matteo Salvini come ministro delle Infrastrutture, che subito dopo esulta definendolo «l’opera più green del mondo, con 140mila tonnellate di Co2 non più emesse nell’aria e acqua più pulita».

Il primo passo è il ritorno in campo della società Stretto di Messina, che avrà una nuova governance, con la partecipazione sia del ministero dell’Economia che del Mit. Si riparte dal progetto del 2011, che sarà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali per realizzare il ponte strallato più lungo al mondo, circa 3,2 chilometri. In mattinata, prima del Consiglio dei ministri, Salvini ha ricevuto i governatori di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani, che applaudono. Altrettanto fa, via social, Silvio Berlusconi: «Già 20 anni fa con il mio governo avevamo pronto il progetto, un’opera strategica che si sarebbe realizzata se la sinistra non fosse intervenuta con la politica dei no» ma «questa volta non ci fermeranno».

Se tutto il centrodestra mostra entusiasmo, anche il Terzo Polo accoglie con soddisfazione la notizia e raccomanda: «Basta limitarsi alle parole, è ora di passare ai cantieri».

Secco il no dei Verdi: per Angelo Bonelli «si vogliono spendere 10 miliardi per le follie di Salvini», mentre «per andare da Messina a Trapani ci vogliono 9 ore. Le strade sono collassate, gli acquedotti non ci sono e i depuratori non funzionano: ecco, questa è la situazione del Sud». E se Legambiente chiede «una drastica cura del ferro» e non «una cattedrale nell’evidente deserto della mobilità», il Wwf definisce «fallimentare puntare su un’opera dagli elevatissimi e insostenibili costi ambientali, sociali ed economico-finanziari».

