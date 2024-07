Riecco il La Palma Cagliari 

Cambia il nome, da La Palma-Monteurpinu a La Palma Cagliari, crescono entusiasmo e passione. Restano problemi e difficoltà. «Vorremmo, senza fare troppi proclami, migliorare leggermente rispetto alla stagione scorsa. Ma ancora una volta siamo soli, facciamo quel che dovrebbe fare un’amministrazione pubblica». L’amarezza di Gianni Cornacchia, presidente della storica società calcistica del capoluogo, è palese. Guida un club nato nel 1963 nell’omonimo quartiere cittadino e arrivato a disputare tre campionati nazionali (anche l’allora Serie C2) con allenatori quali Bernardo Mereu e Mario Tiddia. Poi la lenta decadenza, sino all’attuale situazione: un torneo di Prima categoria giocato in condizioni complicate («ci davano già per retrocessi una stagione fa» ricorda Cornacchia), quindi la salvezza e ora la ripartenza. Ma con quali prospettive?

Stagione difficile

Un anno fa Il club ha rischiato di sparire. Senza più campo, con pochi fondi e l’addio di diversi giocatori e del tecnico, il patron aveva pensato di chiudere. Poi è arrivato l’aiuto di Ferrini Cagliari, Sant’Elena, Himalaya, Futura Sales e Pirri, che si è fatto carico del settore giovanile. Oggi «giochiamo sul campo della Frassinetti Elmas. Dobbiamo ringraziarla, ci ha accolto come fossimo a casa nostra, come amici». Ma l’obiettivo è tornare ad avere un proprio impianto. «Coi nostri soldi ne abbiamo realizzati tre: il Brugnera, quello di calcetto davanti allo stadio Amsicora e quello sul terreno del Cras, che poi ci hanno portato via. Non abbiamo mai aspettato di essere imboccati: lo abbiamo sempre fatto da soli. Poi quando non è stato più possibile speravamo qualcuno ci venisse incontro. Invece no». Non il Comune che, «detto senza ironia, pensa giustamente a incassare i canoni dalla società. Ma noi non abbiamo più il terreno dal 2021 per necessità di eseguire lavori che però sono fermi. Siamo una società dilettantistica povera, che fa servizio sociale e ha bisogno di aiuto. Ci hanno detto che altri sono nella stessa situazione: lo capisco, il Comune è il padre di tutti. Però si deve vedere chi ha fatto il proprio dovere e chi no».

La coppa

Poche settimane fa il La Palma nel gran gala del calcio sardo ha ricevuto la coppa disciplina. «Potendo, avrei scelto proprio questo trofeo rispetto alla vittoria del campionato. Quando ci siamo iscritti in Prima categoria, che prevede tre retrocessioni, ci davano per spacciati. Non è stato così grazie ad allenatore, staff tecnico e dirigenti quali Ignazio Ledda, Mauro Laconi, Roberto Demuro, Giorgio Demuro: i pochi che si sono stretti, facendo un gruppo che potesse andare avanti. Il resto l’hanno fatto i giocatori, splendidi». Si ricomincia. «L’anno scorso la situazione era disastrosa, ad agosto eravamo sulla strada, e invece siamo arrivati a ridosso delle prime. Ora il gruppo c’è, una pseudo organizzazione anche. Abbiamo lo sponsor, la “Elsa Hospitality sistemi tecnologici”. Cerchiamo altri dirigenti. Avremo Giovanissimi regionali e Allievi provinciali che giocheranno come La Palma ma saranno in carico amministrativo al Pirri: un aiuto concreto». Riguardo al Comune, «l’ultima volta l’abbiamo sentito l’estate scorsa. Speriamo faccia i bandi di assegnazione delle aree bonificate, ma è tutto fermo».

In panchina

La squadra cercherà di «consolidare il lavoro dell’ultima stagione e di crescere sotto l’aspetto del gioco, tecnico e organizzativo», sottolinea l’allenatore Riccardo Spini: «Puntiamo a un campionato senza particolari sofferenze, il gruppo si è consolidato. Già la scorsa annata eravamo il club più giovane, ora inseriremo altri ragazzi. Aver vinto la coppa disciplina dimostra la nostra crescita, sarà importante fare un ulteriore passo avanti senza voli pindarici. L’obiettivo è migliorare la classifica tramite il lavoro. Siamo tutti convinti e contenti».

