Riecco i luoghi della Deledda 

La loro missione non è nuova e parte da lontano, precisamente dal 2005 con l’ideazione dello statuto e le prime attività. La OrthobenEssere onlus è un’istituzione in materia ecologista non solo per Nuoro, ma per tutto il territorio: 152 associati, 40 volontari, uniti dall’amore per l’ambiente e dalla voglia di valorizzarlo e difenderlo ogni giorno. E la conferma giunge, non solo entrando negli attivissimi canali social dell’associazione o sul sito, dove compaiono diversi interventi degni di nota, svolti in lungo e in largo per il capoluogo, ma anche recandosi alle porte del quartiere di Città Giardino. Qui, i ragazzi hanno ridato luce all’area del pino di Grazia Deledda in viale Murichessa, vittima per decenni dello stato di abbandono.

I lavori

A partire dallo scorso anno, il piazzale di quello che un tempo era uno dei terreni di famiglia della premio Nobel è stato ripulito dai rovi: è riemersa così la famosa vasca, menzionata nelle novelle della scrittrice, ed essenziale per irrigare gli orti sul canale. Ma anche la vigna, pronta ad essere reimpiantata grazie alla collaborazione con Laore, da estendersi anche alla realizzazione di un viale alberato con Forestas e gli studenti del liceo scientifico Fermi. Non da meno, l’azione sinergica volta alla ricostruzione della casetta che sorgeva a due passi dal pino, abbattuto nel 2019 (perché secco e malato) e ora adagiato sul piazzale, dopo un attento restauro. Proprio sulla casetta in queste settimane si procede spediti: i muri sono pressoché pronti, a breve, la realizzazione del tetto (in cannicciato secondo tradizione) e il rivestimento in pietra degli esterni, prima di passare agli interni che saranno riprodotti fedelmente. Dal focolare, passando per la stanza del colono fino a quella riservata ai proprietari. Passaggio successivo, l’installazione di schermi touch, così da rendere le sale multimediali, facendo vivere un’esperienza unica ai visitatori.

Novelle deleddiane

I ragazzi ci credono e, ispirati dai racconti sulle novelle di Grazia, stanno recuperando tutto secondo la corretta collocazione, anche attraverso i mappali forniti da varie istituzioni con cui la collaborazione è continua. Dalle autorizzazioni al supporto di ogni tipo. «La nostra è una vera e propria famiglia - spiega, orgoglioso, Riccardo Costa, studente universitario, fra le voci di OrthobenEssere - tutto ciò che è stato realizzato intorno al viale è frutto del prezioso lavoro dei volontari che si sono fatti in quattro. Preziosissimo il sostegno delle imprese locali e del territorio che non ci hanno mai lasciato soli, fornendoci uomini e mezzi. La casetta ne è un esempio». Sui fondi aggiunge: «Siamo stati beneficiari di 14 mila euro: 10 mila dalla Fondazione di Sardegna, 3 mila dall’Isre, mille dal Man. Gli interventi svolti superano tuttavia il valore di 60 mila euro. Non sarebbe stato possibile senza le aziende e i nostri iscritti. Viale Murichessa è un punto di partenza verso nuove sfide, valorizzando ciò che ci circonda».