Riecco i cantieri ed è di nuovo caos 

Meno di un mese di respiro e il caos è già tornato. Con la riapertura dei cantieri Anas dopo la sospensione estiva di agosto, la strada statale 131 Dcn si è nuovamente trasformata in un imbuto. Giovedì sera un tamponamento ha bloccato completamente la carreggiata in uscita da Nuoro in direzione Olbia, all’altezza del chilometro 53, nella zona di Marreri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Ma con la viabilità su una sola corsia per senso di marcia, come previsto dalla nuova organizzazione del cantiere, e senza alternative, ogni minimo incidente - in queste condizioni - genera gravi disagi. E i lavori non si concluderanno prima del 2026, anche se molti tratti sono in fase di ultimazione.

Tredici viadotti

Anas ha comunicato che i lavori in corso riguardano 13 viadotti nella zona di Marreri, con un investimento da 37 milioni di euro. Cinque viadotti (C2, G, H, L, N) sono stati già completati, mentre in autunno verranno riaperti altri quattro (A, B, B1, D), liberando due chilometri di carreggiata. I lavori sugli altri denominati E, E semi e F si chiuderanno invece tra la fine del 2025 e l’inizio 2026. Il viadotto C sarà l’ultimo a essere riaperto, entro la primavera 2026. L’opera fa parte di un più vasto piano da 220 milioni di euro per l’ammodernamento dell’intero tracciato della 131 Dcn: viadotti, ponti, gallerie e pavimentazioni. L’obiettivo è garantire più sicurezza.

Disagi infiniti e prudenza

Ai disagi sulla Dcn proprio vicino a Nuoro, si sommano quelli nel tratto di Siniscola, dove all’interno della galleria si transita ancora su una sola corsia per senso di marcia, con lunghe code. Nel frattempo, a Nuoro, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia di viale Segni, quello che consente di passare tra via Mannironi e Città Nuova. Gli interventi, urgenti per il deterioramento di alcune strutture, comportano ulteriori modifiche alla viabilità urbana, già messa a dura prova per la galleria di Mughina chiusa da anni per problemi strutturali e mai riaperta. Un’arteria fondamentale per la viabilità interna della città, ma soprattutto provinciale, che costringe da tempo automobilisti e residenti a percorsi alternativi più lunghi e meno sicuri. Andati via i turisti, la viabilità per i nuoresi ritorna complessa e frammentata tra cantieri, deviazioni e interventi straordinari.

