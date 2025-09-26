Riecco i cantieri, autunno da incubo 

Serviranno spalle larghe. E nervi saldi. Perché il gran traffico che Cagliari si prepara a vivere, con i trentaquattro cantieri stradali che sono aperti in città più gli altri in programmazione tra fine anno e metà del 2026, riporta gli automobilisti indietro di quasi due anni, quando la città era un gigantesco cantiere a cielo aperto. Stavolta nel “mirino” non ci sono i lavori del Comune (l’unico cantiere comunale aperto in questo momento è quello di Pirri contro il dissesto idrogeologico) ma quelli delle società che forniscono servizi (essenziali): E-distribuzione (società del gruppo Enel) e Abbanoa, a cui si aggiunge (a partire da lunedì) quello impegnativo dell’Anas sul ponte della Scafa, più i complicatissimi lavori dell’Arst per la metropolitana leggera che da quattro anni tengono in scacco la viabilità cittadina.

Il Comune

«In questo momento, ad eccezione dei lavori sul dissesto idrogeologico a Pirri, praticamente non ci sono cantieri comunali sulle strade cittadine. I principali interventi in corso riguardano invece enti come Arst, Abbanoa ed Enel. Come amministrazione stiamo promuovendo tavoli di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti, affinché l’impegno prioritario sia ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, garantendo al tempo stesso il rispetto delle scadenze legate ai fondi Pnrr», spiega l’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis. «Si tratta di cantieri che porteranno benefici e nuovi servizi, ma che richiedono inevitabilmente pazienza. Continuiamo ad accompagnare questi processi con misure di mitigazione, come rotatorie provvisorie, aggiornamenti semaforici e cambi di viabilità, già sperimentati positivamente in via Crispi», aggiunge.

Gli altri

Sei anni fa quando l’Anas chiuse il viadotto della 195 all'uscita da Cagliari per sostituire dei giunti di dilatazione si evitò il disastro (ma non i disagi, naturalmente). Merito della società che studiò un piano, scegliendo gli orari giusti e operando con una velocità sorprendente. Stavolta i disagi saranno certamente più pesanti, perché i lavori (un’indagine sullo stato di salute del ponte della Scafa) da lunedì prossimo obbligheranno a a viaggiare per quasi 2 chilometri su una sola corsia in direzione Cagliari, per quasi un mese.

«Potrebbe andare anche peggio», sbotta un automobilista imbottigliato in viale Diaz dove un cantiere privato riduce a una corsia il transito delle auto. «Potrebbe piovere». Ieri non è successo, ma da qui a metà anno prossimo quando Abbanoa ed E-distribuzione avranno lavori sparsi in città succederà. «E-Distribuzione», società di Enel, precisa che «la gran parte sono lavori di miglioramento del servizio elettrico legati al Pnrr. Resta una stretta collaborazione con il Comune, con cui c’è un continuo confronto per armonizzare i vari interventi. E-Distribuzione si scusa per i disagi arrecati, ma sottolinea che, al termine di questi lavori, la città potrà contare su un servizio elettrico più moderno e tecnologicamente avanzato, in grado di rispondere al meglio alle esigenze di cittadini e imprese».

Lavori in corso anche per Abbanoa: «Quello tra via Liguria e via San Benedetto è lo stesso appalto. Sono i pozzetti dove stiamo effettuando i collegamenti della nuova condotta tra i serbatoi di San Michele e Monte Urpinu con la tecnica del relining. Entro ottobre sarà finito», spiega il gestore idrico in una nota. «I disagi alla viabilità sono limitati ai soli pozzetti, con la tecnica tradizionale di sostituzione delle condotte avremmo dovuto sbancare completamente le strade e per almeno due anni». Aspettando i lavori della metro in via Roma, forse ha ragione l’automobilista imbottigliato in viale Diaz: potrebbe andare pure peggio.

