Riecco Fascina «Non lascio Montecitorio  né Arcore» 

«La mia assenza è stata motivata da una sofferenza indescrivibile». Marta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi e deputata di Forza Italia, spiega la sua assenza, annuncia il suo ritorno in Parlamento e conferma che non lascerà villa San Martino. Lo fa in un’intervista per il libro di Bruno Vespa, “Il rancore e la speranza””, in cui confida: «La sua improvvisa scomparsa terrena l’ho vissuta, la vivo e la vivrò con un senso di angosciante vuoto che resterà incolmabile». Tuttavia «sono un deputato alla seconda legislatura. Come ho sempre detto, seguo la politica e la faccio fin da adolescente. Continuerò a svolgere il mandato parlamentare che mi hanno conferito». Quanto a un suo ruolo in FI, al momento non ne immagina. Mentre su Berlusconi aggiunge che «aveva deciso di candidarsi» alle Europee di giugno «in tutte le circoscrizioni». Intanto Fi continua la campagna acquisti per costruire la casa dei moderati: Jacopo Dozio e Ivan Rota entrano nel gruppo nel Consiglio Regionale lombardo, e Stefania Zambelli nella delegazione di Fi nel gruppo Ppe in Europa. E riecco l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, pronto a impegnarsi per mettere insieme «veterani e nuove reclute» per un «progetto di centro di cui Fi può essere il coagulo».

