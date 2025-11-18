Riecco Cappai: «Finalmente si riparte» 

Ha ritrovato la serenità, ora torna sul ring deciso a puntare nuovamente a «un titolo importante». Sei mesi dopo la sconfitta subita nella sua Quartu con il nicaraguense (con passaporto spagnolo) Riccardo Martinez, che gli è costato il titolo Internazionale Silver Wbc dei pesi piuma, Patrick Cappai si prepara a tornare sul ring. L’appuntamento è per sabato sera alla palestra comunale di Dolianova. Per questo match di rientro, papà Fabrizio (che con il Team Boxe Cappai organizza l’evento) gli mette davanti un colombiano Jose Louis Bellorin, pugile più modesto rispetto al connazionale Frer Tobar che gli era stato assegnato inizialmente (poi bloccato per un problema medico) ma comunque un avversario in grado di mettere alla prova il quartese. «Arrivati a questo punto non servono parole», scrive l’allievo di papà Fabrizio sui social. «Servono colpi fatti bene, testa ferma. È quasi il momento», aggiunge.

L'occasione è di quelle importanti, c'è da cancellare quello smacco rimediato lo scorso maggio. «Patrick sta bene», spiega papà Fabrizio, «ha superato quella sconfitta, adesso è pronto a ripartire in vista di un titolo che disputeremo», location ancora da definire ma è probabile la “sua Quartu Sant’Elena, «a dicembre».

Intanto il 13 dicembre a Serdiana la Bazooka Event organizza una riunione con un titolo in plaio: a contendersi la corona due promettenti sardi, Sebastiano Argiolas e Claudiu Lacatus (romeno di origine, cagliaritano di adozione). sul ring anche Melis e Rubino. ( ma. mad. )

