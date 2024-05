Riecco Berrettini, subito il derby contro Napolitano 

ROMA. Il pugno chiuso sul dritto vincente, il rammarico per una pallina finita in rete. Matteo Berrettini, nel suo primo allenamento al Foro Italico, è già in clima Internazionali. Il tennista romano, dopo il forfait di Sinner per l'infortunio all'anca, è pronto a caricarsi sulle proprie spalle (assieme al ritrovato Lorenzo Musetti di Cagliari) il peso della truppa azzurra nel torneo di casa e, come un novello Atlante, è pronto a sorreggerla nutrendosi dell'affetto del pubblico, firmando autografi e regalando selfie ai tanti appassionati accorsi al campo 7. «Bello tornare, è cambiato tantissimo questo torneo, l'ho trovato migliorato, ma l'energia è sempre la stessa. Nell'ultimo periodo non mi sono allenato molto, sto provando in tutti i modi ad essere pronto per la partita di giovedì. È stata una preparazione complessa, ci sto provando anche se sarei voluto arrivare in condizioni diverse», ammette l'azzurro che, nel torneo «che mi ha fatto diventare chi sono» è pronto a dare tutto. Il sorteggio ha regalato il derby con Napolitano al primo turno.

Non c'è, però, solo Berrettini nel pomeriggio del Foro Italico. Tutta la squadra che ha vinto la Coppa Davis, riportando il trofeo in Italia dopo 47 anni, è stata celebrata sul centrale del tennis. Presenti tutti i componenti dell'impresa, tranne Jannik Sinner, fermato dalla febbre alta.

Il sorteggio

A Musetti, che partirà dal secondo turno in quanto testa di serie, il sorteggio show a Fontana di Trevi ha riservato un esordio contro uno tra Eubanks e un qualificato. Per Sonego, invece, primo turno contro Lajovic, mentre Fognini se la vedrà con Evans e Arnaldi con Machac. Attenderà invece un qualificato Flavio Cobolli. Nel torneo femminile Jasmine Paolini, prima tra le azzurre in tabellone (è salita al n. 12 del mondo), farà il suo esordio al secondo turno contro la vincente del match tra Petra Martic e Mayar Sherif. Derby azzurro tra Lucrezia Stefanini e Vittoria Paganetti, mentre Lucia Bronzetti e Martina Trevisan giocheranno rispettivamente contro Sofia Kenin e Julija Putinceva. Qualora Trevisan vincesse al secondo turno troverebbe la testa di serie n.1 del torneo Iga Swiatek. Wild card, infine, per Sara Errani che al primo turno affronterà Amanda Anisimova.

RIPRODUZIONE RISERVATA