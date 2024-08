Riecco Bendzius: «Ho lavorato duro per esserci» 

Un ritorno da capitano per Eimantas Bendzius. Dopo l'anno di stop per l'operazione a un tendine d'Achille l'ala della Dinamo è pronta per il rientro, come dimostrato peraltro nelle amichevoli pre-olimpiche con la Lituania e ribadito negli allenamenti del ritiro di Nuoro. «Ho guardato da fuori, ho aspettato tanto questo momento, durante l’estate ho continuato a lavorare duro per essere pronto». In una squadra che ha cambiato dieci giocatori su dodici Bendzius è il veterano: 120 presenze tra campionato e Coppa Italia, il traguardo dei 2.000 punti in biancoblù da tagliare (è a 1.758) e il ruolo di responsabilità come capitano: «Ci sono delle cose che mi competono anche fuori dal campo, all’interno del gruppo, regole da rispettare, i ragazzi mi chiedono, ascoltano, sono contento di poterli aiutare, il gruppo è fondamentale».

La voglia di riscatto di Bendzius si sovrappone a quella del Banco di Sardegna: «Non siamo partiti bene nelle ultime stagioni, abbiamo giocato meglio, siamo migliorati nel corso della competizione, mi piacerebbe andare avanti in Coppa, essere protagonisti, riuscire ad avvicinarci alla Final Four, però dobbiamo pensare ad una partita alla volta, da Antalya, eventualmente ai gruppi e poi il resto».

