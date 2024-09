Riduzione o rincaro? Paese che vai Tari che trovi 

Paese che vai, Tari che trovi, a Iglesias e in altri centri del Sulcis la tassa cala, a Carbonia è più cara con aumenti rispetto al 2023 anche del 15 per cento, che schizzano al 30 se raffrontati a 3-4 anni fa.

I calcoli

Crisi energetica, costi di smaltimento, adeguamenti Istat, algoritmo imposto dall’agenzia Arera sono fra le principali motivazioni addotte dall’amministrazione di Carbonia (la quale ha comunque stanziato 200 mila euro per sostenere le famiglie più in crisi). Ma anche nel resto del Sulcis Iglesiente la Tari 2024 è stata sinonimo di rincaro? Prendendo a modello alcuni dei principali centri, non solo il rincaro non c’è stato, ma il tributo in questi anni è addirittura diminuita. Emblematica Iglesias: dal 2018 al 2022 la tassa è calata e nel 2023-2024 si è assestata. Il sindaco Mauro Usai non grida al miracolo (e nemmeno lo fanno gli altri suoi colleghi dei centri vicini): «L’adeguamento Istat è stato spalmato, per altre voci la contrattazione è stata serrata sino ad arrivare a congelare gli aumenti, il recupero concreto dell’evasione è stato notevole, la differenziata cresce». Anche a Iglesias (25 mila abitanti) il servizio, come a Carbonia (26 mila), costa circa 5 milioni l’anno.

Gli altri centri

Ha per certi versi mostrato i muscoli anche Sant’Antioco (12 mila abitanti): Tassa in sostanza invariata - analizza Ignazio Locci – e nessun gioco di prestigio: è vero che dalle direttive di Arera non si scappa, ma noi oltre a ricevere le premialità per la differenziata abbiamo esercitato un controllo quasi quotidiano del piano finanziario sino al punto che quando la ditta ci certificava degli aumenti talora ci è capitato di non doverli avvallare ritenendoli non congrui». Portoscuso ha dovuto operare scelte dolorose per artigiani e industrie, di sollievi per i nuclei familiari: «Ci sono stati rincari massimi di 10 euro per le famiglie - spiega il primo cittadino Ignazio Atzori – ma più sostanziosi per le attività commerciali a cui abbiamo provvisoriamente dovuto diminuire le aliquote di sconto di cui usufruivano e che erano abbastanza importanti». A detta di Elvira Usai, San Giovanni Suergiu, i ritocchi nel paese sulcitano sarebbero di pochi spiccioli: «Su circa 800 mila euro di costo del servizio – afferma – l’aumento è stato di circa 20 mila euro, ma incassiamo anche dai 30 ai 40 mila euro di premi per una differenziata schizzata a circa il 90 per cento». Parla di “politica di contenimento” anche Debora Porrà, alla guida del Comune di Villamassargia: »Non ho avute remore a stanziare 100 mila euro dal bilancio per compensare i rincari, dell’ordine di una decina di euro, dovuti all’algoritmo di Arera. Talora per un calcolo complesso la tassazione risulta addirittura ridotta ma in ogni caso, considerato il comportamento virtuoso in tema di riciclo, ci è sembrato doveroso premiare i cittadini con uno stanziamento considerevole».

