«Ridurre la Serie A a 18 squadre non è un tema» 

Andare oltre il divieto, per le società di scommesse, di sponsorizzare i club calcistici è una possibilità «che avevo inserito nella piattaforma programmatica». Mentre ridurre a 18 il numero di squadre in Serie A «non è un tema». Due argomenti diversi di cui ha parlato ieri Gabriele Gravina durante il primo Consiglio federale riunitosi dopo la sua conferma a presidente della Figc.

Al centro di tutto, la riforma la riforma dei campionati, chiesti da più parti ormai da tempo. «Andava fatta ieri», ha sostenuto Gravina, ma non si parla del massimo campionato: «Ridurre la Serie A da 20 squadre a 18 non è un tema». Le novità invece dovrebbero riguardare la Serie B, «perché il sistema oggi rende non più attuabili i format e costringe le società a sostenere oneri pazzeschi solo per il timore di retrocedere in Lega Pro».

Le regole vanno cambiate «perché la sostenibilità non può essere fine a se stessa, altrimenti è un cane che si morde la coda. Dobbiamo accelerare perché è un’esigenza di sistema alla luce dei fatti di questi giorni», ha detto riferendosi alle verifiche in corso da parte della Covisoc: «Abbiamo il dovere di salvaguardare le competizioni e oggi c'è ampia condivisione tra tutte le leghe e con l’associazione dei calciatori per portare avanti un cambiamento».

Gravina è anche ufficialmente in lizza per la riconferma nell’Esecutivo della Uefa (l’organo di governo): il voto per è in programma il 3 aprile a Belgrado, il mandato durerà quattro anni, i candidati sono undici e i posti disponibili sette. Il presidente della Figc, che fa parte del comitato dal 2021, è vicepresidente Uefa da due anni. Per la conferma assieme a lui corre solo il tedesco Hans-Joachim Wtzke. Tra i cinque candidati ai due posti che avranno un mandato di due anni c’è Andriy Shevchenko.

Il presidente della Figc ha poi commentato il documento della settima commissione del Senato sul possibile superamento, del Decreto Dignità che vieta la sponsorizzazione di club calcistici da parte delle società di scommesse: «È uno degli elementi che avevo inserito nella piattaforma programmatica», ha detto, «ci sono moltissimi spunti che avevo rappresentato. Mi fa piacere siano stati condivisi, sono soddisfatto. Il ministro dello Sport», Andrea Abodi, «conosce il nostro mondo e saprà interpretare nel miglior modo possibile le raccomandazioni del documento della settima commissione».

