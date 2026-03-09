«Ridotta l’Imu agricola? Andava abolita» 

Ridotta l’Imu agricola a Serramanna. Decisione votata dal Consiglio comunale significativamente all’unanimità. Si tratta della riduzione dell’aliquota da applicarsi all’Imposta municipale propria dovuta dai proprietari di terreni agricoli che non svolgono l’attività imprenditoriale ufficiale per quali l’imposta non è esentata (l’Imu per terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli principali e coltivatori diretti non è dovuta, recita la norma).

La scelta

Si tratta della prima riduzione dell’Imu operata dalla Giunta guidata dal sindaco Gabriele Littera che fin dall’insediamento, nel 2022, fra le critiche aspre della minoranza consiliare, portò l’Imu agricola dallo 0,76 all’8,6 per cento e quella per altri fabbricati al massimo, allo 1,06 per cento. «Abbiamo recuperato risorse per finanziare 35 mila euro di minori entrate dovute alla riduzione dell’Imu agricola da 0,86 a 0,76 per cento», ha annunciato, in Aula, l’assessora al Bilancio Elena Fadda.

«Nel 2022 fummo costretti da esigenze di bilancio a ritoccare l’Imu, ma ci eravamo ripromessi di ridurla e ora lo facciamo: riportiamo l’Imu agricola all’origine (0,76 per cento)», ha aggiunto il sindaco Littera, «inoltre abbiamo avviato la manutenzione delle strade rurali, rafforzato l’antincendio, migliorato le piste ciclabili e le condizioni di utilizzo delle nostre zone rurali».

Il dibattito

«Ho votato a favore della riduzione. Dall'inizio del mandato ne sollecitavamo addirittura l’abolizione, vista la vocazione rurale del nostro paese e il fatto che molti cittadini hanno un piccolo appezzamento di terra coltivato ad uso familiare. Un piccolo passo, ma non siamo ancora soddisfatti. Ci piacerebbe venisse abolita come nei paesi limitrofi», commenta dalla minoranza Carlo Pahler.

A Serramanna il varo delle aliquote Imu, negli anni, è stato accompagnato da aspre polemiche tra maggioranza e minoranza consiliare. Gianluigi Piano (Più Serramanna) e Carlo Pahler (Serramanna Futura) avevano da subito «contestato l’aumento dell’Imu agricola all’8,6 per cento e quella per altri fabbricati portata al massimo», chiedendo ribassi che arrivano ora.

«Questa manovra», sottolinea il sindaco Littera, «significa lasciare circa 35mila euro nelle tasche di tanti proprietari di terreni nell’agro.

Scelta che non accontenta il capogruppo di minoranza Gianluigi Piano: «Lo sforzo fatto è veramente minimale. L’Imu agricola viene riportata all’aliquota iniziale, standard, e penso che il segnale corretto sarebbe stato quello di abbassarla ulteriormente visto che per quattro anni i cittadini serramannesi hanno pagato un’aliquota decisamente molto alta, come abbiamo sempre denunciato».

RIPRODUZIONE RISERVATA