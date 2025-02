ridono jasnagora e ussana 

Due vittorie e tre sconfitte. È il bilancio del sabato di Serie B per le squadre sarde scese in campo per la quattordicesima giornata di campionato. Le uniche a sorridere sono la Jasnagora, nel girone A, e la San Sebastiano Ussana, nel girone E, che battono rispettivamente il Domus Bresso e il Club Sport Roma. Perdono invece l’Alghero, il Quartu e l’Elmas, mentre il Monastir non ha giocato per il turno di riposo.

Quinto posto

Al PalaConi la Jasnagora conquista tre punti fondamentali per la seconda parte della stagione. Il successo per 6-3 sul Domus Bresso permette alla squadra allenata da Chicco Cocco di allontanarsi dalla zona playout e agganciare il quinto posto in classifica del girone A, l’ultimo utile per qualificarsi ai playoff. Decisivi i gol segnati da Atzeni, Piaz, Ruggiu, Ruzzu, Farina e Alan, oltre ad una grande prestazione di squadra.

Di misura

C’è tanto cuore nella vittoria della San Sebastiano Ussana, che fa suo lo scontro diretto contro il Club Sport Roma, agganciato a quota 14 punti in classifica in piena zona playout. La formazione di Marco Calabretta si è imposta in casa 3-2. Deiana trova il vantaggio in apertura. Dopo il pareggio ospite, l’Ussana torna avanti con il sinistro deviato di Saddi da schema su corner. Nella ripresa è ancora Deiana ad allungare sul 3-1 in contropiede.

Solo nel finale il Club Sport Roma riesce ad accorciare sul 3-2, ma a spuntarla è la San Sebastiano Ussana.

Sconfitte

Sempre nel girone E trasferta amara per il Quartu nello scontro diretto contro il Cures in chiave playoff. I biancorossi perdono 8-3 e scivolano dal secondo al quarto posto. A segno Murroni, Cau e Serginho. Cade in casa l’Elmas, che perde 10-4 contro la Spes Poggio Fidoni e resta all’ultimo posto. In gol Scano (doppietta), Monetto e Casu. Nel girone A l’Alghero perde 10-0 sul campo della capolista Real Sesto.

