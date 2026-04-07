Ridisegnando le rotte della conoscenza Premio Costa Smeralda a Emilio Isgrò 

Il Premio Costa Smeralda svela il volto di un altro protagonista del 2026: si tratta di Emilio Isgrò, a cui va il Premio Cultura del Mediterraneo.

L’artista siciliano, classe 1937, ritirerà il riconoscimento il 18 aprile al Conference Center di Porto Cervo durante la cerimonia di premiazione, in cui verranno annunciati i vincitori delle categorie Narrativa e Saggistica: in corsa per la prima Niccolò Ammaniti con “Il custode” (Einaudi), Paola Barbato (“Cuore capovolto”, Neri Pozza) e Dario Ferrari (“L’idiota di famiglia”, Sellerio), mentre la seconda vede in gara Edoardo Camurri (“La vita che brucia”, Timeo), Adriana Cavarero (“Il canto delle sirene”, Castelvecchi) e Andrea Moro (“Lucrezio e il pipistrello dagli occhi azzurri”, La Nave di Teseo). L’annuncio del riconoscimento a Isgrò segue l’assegnazione del Premio Internazionale allo scrittore spagnolo Cercas e del Premio Speciale al Comandante Lai.

Protagonista assoluto dell’arte concettuale internazionale, attraverso il linguaggio artistico della “cancellatura” Isgrò ha rivoluzionato il rapporto tra parola e immagine. Con il Premio Cultura del Mediterraneo, il Costa Smeralda vuole celebrare il maestro e il valore di una pratica artistica che connette, trasformando l’assenza del segno in una voce eloquente che invita i popoli alla riscoperta di una memoria comune. Ridisegnando le rotte della conoscenza.

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