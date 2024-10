«Ridisegnamo centro e borgate» 

Lo scorso 23 settembre il Consiglio comunale aveva deliberato il via libera, sette giorni fa gli atti sono stati pubblicati sul Buras. E nell’attesa dell’approvazione da parte della tutela del paesaggio regionale, i terralbesi hanno tempo sino al 2 dicembre per presentare le osservazioni.

Va a passo spedito l’iter per l’adozione definitiva del Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione, in adeguamento anche a quello paesaggistico regionale e al Piano di assetto idrogeologico. Un documento utile per “disegnare” il futuro della cittadina e delle borgate.

L’assemblea

Il sindaco anticipa quanto spiegherà nel corso dell’assemblea in programma lunedì alle 17.30 al teatro civico. Sandro Pili, insieme dei tecnici dello studio di ingegneria “Criteria” di Cagliari che ha redatto il Piano, infatti si prepara ad illustrare gli elaborati ma anche a registrare gli interventi dei cittadini i quali potranno proporre domande e avere risposte immediate ai loro eventuali dubbi. «Avevamo l'obbligo di adeguare il Piano particolareggiato a quello paesaggistico – evidenzia Pili - perché Terralba era “ingessata” come sviluppo urbanistico nelle zone di espansione periferiche, dove c’erano vincoli idrogeologici, ma in particolare nell’ampio centro storico gravato da vincoli paesaggistici».

Nuove aree edificabili

Ma quali le novità più importanti? «In primo luogo – spiega il sindaco - si potrà edificare nei lotti di terreno liberi ubicati nel centro storico, cosa che non era possibile con le disposizioni vigenti. Ancora, sarà possibile effettuare modifiche, ampliamenti e tutte quelle quelle variazioni che erano precluse e non potevano essere realizzate in quanto il vecchio Piano particolareggiato di Terralba, redatto prima del 2006, non era adeguato al Pppr. Il nuovo è in linea anche con le nuove norme urbanistiche regionali e nazionali che permetteranno di ristrutturare e demolire».

Riqualificazioni

Prevista anche la possibilità di una serie di importanti interventi di riqualificazione degli spazi pubblici per edifici, piazze ma anche marciapiedi, arredo urbano, illuminazione. In particolare nelle piazze IV Novembre, Libertà, Martiri delle Foibe; nell’anello tra le vie Porcella, Roma, Trieste e Cavour; nelle aree di via Trieste ma anche delle vie Porcella e Casu e nell’incrocio tra le vie Manca e Porcella. Ma sono previsti importanti interventi anche nel lungomare di Marceddì e in piazza Sant’Antonio a Tanca Marchese.

«Avremo insomma – conclude Pili - la possibilità di uno sviluppo ulteriore. È quindi uno strumento essenziale per uno sviluppo organico che permetta di recuperare tante abitazioni e far rivivere il centro cittadino e le borgate terralbesi».

