Ridipinta la sala per le cure dei bimbi 

Poco meno di un anno fa, l’associazione IVI ha consegnato il suo primo progetto di “umanizzazione pittorica” all’ospedale Microcitemico, rendendo meno tristi le pareti della sala d’attesa e sala tac del reparto di radiologia pediatrica. Lo stesso giorno, la sua presidente, Antonella Casula, ha promesso che avrebbe continuato a raccogliere fondi per portare un po’ di colore e allegria anche nella nuova sala di radioterapia. Promessa mantenuta perché, domani, alle 12 la sala con le opere dello Studio Sally Galotti Healthcare Design verrà inaugurata e benedetta dall’Arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi.

Il racconto

«La forza che mi spinge a continuare è sapere che i bambini devono affrontare i momenti difficili con il sorriso. Tante persino spontaneamente hanno dato il proprio contributo, collaborando a organizzare eventi e facendo piccole donazioni o acquistando il libro autobiografico», spiega Antonella Casula, che oltre al sostegno costante della famiglia, per questo progetto ha collaborato con le associazioni NuNu e Cuore e mani aperte. «Siamo riusciti a raccogliere 25mila euro per poter umanizzare tutta la sala con l’unico fine di rendere meno stressante e triste alle bambine a ai bambini il difficile percorso da superare in una fase delicata della malattia».

Tutto ha inizio quando a suo figlio Ivaldo, 8 anni, viene diagnosticato un tumore cerebrale. La donna tramuta il dolore in colore, così da rendere il percorso in ospedale di bambini e famiglie meno traumatico. È testarda e il suo primo progetto si conclude con la realizzazione nella sala d’aspetto e la sala Tac del Microcitemico di disegni e figure colorate che parlano di libertà e di vita.

Il progetto

«L’idea mi è venuta a Roma, quando mio figlio è stato ricoverato e operato al Bambin Gesù. Ho passato lì giorni e ore e in quelle pareti colorate, che a ognuno raccontano una storia diversa, io mi ci sono immersa, durante il suo percorso ospedaliero, con i miei pensieri e le mie paure, sono riuscite a trasmettermi tanta serenità». E da lì non si è più fermata.«I primi soldi li ho recuperati con la vendita del mio libro, poi ho ricevuto tante donazioni, abbiamo racimolato 25mila euro e potuto realizzare le stampe, tutte sanificabili, che daranno un po’ di colore e vita alle sale», conclude, «voglio che si respiri un senso di libertà e si pensi di stare all’aperto».

RIPRODUZIONE RISERVATA