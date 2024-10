«Rideva e mi diceva “tu sei il diavolo”» 

Un violentissimo pugno da dietro, sulla nuca, che l’ha fatta cadere sul passeggino dove la figlia di un anno dormiva. Poi un calcio nelle costole, mentre ripeteva una frase inquietante, “tu sei il diavolo e tua figlia è la figlia del diavolo”. Ma l’uomo, sotto effetto di sostanze, che sabato sera ha assalito la 21enne monserratina A. C. L. (non pubblichiamo le generalità per ovvie ragione di sicurezza) sull’autobus della linea “M”, è stato solo denunciato a piede libero. Così dopo l’enorme spavento, ora nella testa della vittima prevale la rabbia.

Arrabbiata

«La situazione potrebbe ripetersi», denuncia la ragazza, che al momento dell’aggressione, avvenuta poco prima delle 22.30, si trovava a poche fermate dall’arrivo a casa. «E la cosa peggiore è che potrebbe capitare a un bambino, visto che noi eravamo nei posti riservati. Viene da chiedersi che senso abbia chiamare le forze dell’ordine, se dopo essere stato portato in caserma quest’uomo è stato rilasciato già l’indomani». La 21enne ha già annunciato che intende andare fino in fondo per le vie legali. «Non mi interessa alcun risarcimento, ma questa persona non deve passarla liscia, il fatto che sia in circolazione è un pericolo», continua. «Per fortuna il colpo è arrivato a me, perché se avesse preso un bambino lo avrebbe potuto ammazzare. I medici mi hanno detto che sono stata fortunata a non riportare gravi conseguenze, ma dopo due giorni ho ancora dolore alla testa».

Sotto shock

Oltre al dolore fisico, è soprattutto quello psicologico a farsi sentire ancora. «Sul momento sono andata nel panico, avevo il terrore che fosse successo qualcosa alla bambina, non riuscivo a parlare», spiega. «Ancora oggi sono sotto shock, non ho mai visto nessuno accanirsi in questo modo su una persona che non conosce, il fatto che non avesse alcuna motivazione per quello che ha fatto mi terrorizza». La fortuna ha voluto che la ventunenne su quel bus non fosse da sola, e immediatamente dei passeggeri sono intervenuti per fermare l’aggressore. «Ricordo che mentre agiva rideva, e non riesco a togliermi dalla testa il suo sguardo, con gli occhi fuori dalle orbite», è il terribile resoconto della vittima. «Se non fosse stato per i ragazzi che sono intervenuti molto probabilmente avrebbe continuato, e anche loro hanno rischiato per dividerlo da me».

Momenti di terrore

Anche dopo essere stato gettato fuori dal mezzo con la forza, mentre il conducente dell’autobus allertava i carabinieri, l’uomo non si è arreso. «Ha iniziato a inseguire il pullman furiosamente, non ho mai avuto così tanta paura. Ringrazio le persone che sono state con me una volta scesi al capolinea in via San Gottardo, finché non sono venuti a prendermi. Hanno anche controllato mia figlia mentre venivo visitata, ho trovato davvero delle persone per bene».

Ma finché non avrà la certezza di non incontrare nuovamente l’aggressore, la giovane mamma non si sentirà più al sicuro. «Sto evitando di prendere il bus, soprattutto perché porto sempre la bimba con me. Per il momento mi faccio accompagnare da qualcuno, è un’angoscia che non andrà via facilmente».

RIPRODUZIONE RISERVATA