«Ridere è la nostra arma di difesa Ma, intanto, datemi una focaccia» 

Una pandemia, le guerre, il cambiamento climatico. Ma anche l’ansia quotidiana, la vita che va di corsa, il sovraccarico informativo. Le ragioni per essere esauriti, ai giorni nostri, ci sono tutte. E lo sa bene Debora Villa, che arriva sull’Isola col suo “Tilt - Esaurimento Globale”, uno spettacolo che scandaglia le forme e le cause dello stress collettivo della nostra epoca, con la vena ironica di chi da decenni è abituata a far ridere gli italiani.

Dopo averla vista da protagonista in “Camera Café” e sui palchi di “Zelig” e “Colorado”, il pubblico sardo potrà incontrarla per 5 giorni consecutivi, in un tour che parte domani a Meana al Teatro San Bartolomeo, e prosegue giovedì al Comunale di Dorgali, venerdì al Cine Teatro di Olbia, sabato al Comunale di Ittiri e domenica all’Akinu Congia di Sanluri. Centro, nord e sud: un tour de force non da poco. «Effettivamente c’è da esaurirsi anche per questo, ma la Sardegna è una regione che amo, quindi è un’esperienza che non vedo l’ora di vivere», racconta la comica lombarda. «Ho già i miei punti di riferimento per andare a mangiare la focaccia ripiena e l’aragosta! La costa un po’ la conosco, sono felice di scoprire l’interno».

L'idea per lo spettacolo sullo stress arriva in un momento complicato.

«Nasce nel periodo di lockdown, ho vissuto come tutti una realtà che mi ha spaventata, mandandomi verso una deriva depressiva. Mi ha portato a fare delle riflessioni, mi sentivo fuori luogo a dover salire sul palco per far ridere le persone. Poi mi sono ricordata che la risata è taumaturgica, e ho capito che forse il mio lavoro non è così senza senso».

Con la collaborazione di Carlo Gabardini, nasce così un’esibizione che ci ricorda che in fondo la soluzione è non prendersi troppo sul serio.

«Inizio lo spettacolo con un piccolo test sulle cose che fanno esaurire il pubblico. Vengono fuori cose simpatiche: i mariti, le mogli, il bombardamento mediatico, i social e gli hater, una signora mi ha risposto “grattugiare il parmigiano”. Da lì parte un viaggio nel mio cervello alla ricerca dell’origine di tutto questo malessere collettivo».

Un percorso che comincia con il personaggio biblico Esaù, il primo “esaurito” della storia, e arriva fino ai giorni nostri.

«Ho capito che la felicità vera è difficile da trovare, ce n'è una dal punto di vista filosofico, psicologico, scientifico, spirituale, ma non trovandola veramente cerchiamo di distruggere quella degli altri, con soprusi e discriminazioni. Per vivere meglio dovremmo lasciarci andare e capire che la vita dipende da noi».

Pur giocato in maniera comica e leggera, quindi, gli spunti per riflettere sono tanti.

«Sono sempre stata una portatrice di contenuti, anche nei miei altri spettacoli c’è sempre stata una base di riflessione».

Ma quindi, una soluzione all’esaurimento c’è?

«Se ci guardassimo l’un l’altro e capissimo che l’altro siamo noi, e tutti hanno le stesse difficoltà, paure e problematiche, ci sentiremmo di sicuro più accolti».

