Rider scappa in scooter nell’area pedonale: denunciato 

Fugge all’alt della Polizia locale di Quartucciu, ma viene raggiunto e denunciato. Gli agenti guidati dal comandante Fabio Carboni hanno intercettato un rider in sella a uno scooter nei pressi del centro commerciale Le Vele: alla vista degli agenti il conducente ha tentato di far perdere le proprie tracce, scappando nell’area pedonale che separa il centro commerciale dal “Millennium”. Nuovamente intercettato, all'alt dei vigili urbani lo scooterista ha proseguito la fuga compiendo - dicono gli investigatori - «diverse violazioni al codice della strada e mettendo a repentaglio la sicurezza della circolazione stradale».

Durante la folle fuga avvenuta tra i territori di Quartucciu Selargius e Quartu, avrebbe anche imboccato contromano una rotatoria. A seguito di una rapida attività investigativa, gli agenti, che hanno agito in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Quartu, hanno poi rintracciato il giovane in una abitazione di Quartu dove è stato identificato e dove gli è stata notificata una lunga serie di violazioni al codice della strada.

Per l’uomo, è scattata anche la sospensione della patente, il sequestro del motociclo e il deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

