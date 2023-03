Rider perde l’incasso e simula una rapina:  inchiodato dai filmati 

«Sono stato rapinato». Aveva detto così ai carabinieri, la sera del 12 marzo, il giovane rider di 26 anni, per denunciare la sparizione del marsupio in cui custodiva l'incasso della vendita delle pizze che avrebbe dovuto consegnare, di lì a poco, al suo datore di lavoro. Non era vero nulla. Il borsello l’aveva smarrito e per giustificare la mancanza dei soldi aveva inventato la rapina da parte di due stranieri. Lo hanno accertato i militari della stazione di Pirri dopo una breve indagine condotta anche con i filmati delle telecamere di sorveglianza dislocate nella zona della presunto colpo messo a segno da due extracomunitari. Il ventiseienne, già noto alle forse di polizia per alcuni precedenti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. L’accusa: simulazione di reato.

I fatti

La vicenda risale al 12 marzo scorso. Tra le 21,30 e le 22 in via Riva Villasanta, a Pirri, il rider, dopo aver consegnato diverse pizze e incassato i quattrini, si apprestava a montare in sella del suo scooter per rientrare nel locale quando due cittadini stranieri l’avevano avvicinato intimandogli di consegnare il guadagno. Una minaccia che non ammetteva tentennamenti. Per paura di un’aggressione, aveva messo nelle mani dei suoi rapinatori il marsupio con l’intero incasso. Una storia letteralmente inventata per cercare di non incorrere nelle ire del suo datore di lavoro e magari essere anche perdonato.

I filmati

Peccato che il racconto denuncia fatto in caserma non ha trovato riscontri durante le indagini avviate immediatamente dai carabinieri della stazione. A smascherare la simulazione sono stati i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza sistemato nella zona, in prossimità del luogo indicato dal giovane come teatro della rapina. Una volta scoperto, il ventiseienne ha ammesso le sue colpe, il maldestro tentativo di giustificare la perdita dell’incasso con una rapina mai avvenuta. «Mi sono inventato tutto», avrebbe dichiarato ai carabinieri, per motivare lo smarrimento del marsupio e dei soldi appena consegnati dai clienti dopo la consegna delle pizze a domicilio.