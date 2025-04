Rider in gravi condizioni dopo l’incidente 

Sono sempre molto gravi le condizioni di Simone Tocco, 38 anni di Elmas, ricoverato dalla notte tra sabato e domenica per le ferite e le lesioni riportate nell’incidente di viale Monastir: il rider, in sella alla sua bicicletta elettrica, era impegnato in una consegna appena dopo la mezzanotte ed è entrato in contatto con un’auto. Nella caduta ha battuto la testa: immediati i soccorsi da parte del personale del 118 che lo hanno trasportato a bordo di un’ambulanza al Brotzu. È ricoverato in rianimazione e la prognosi è riservata. Numerosi i messaggi sui social: «Dai Simone, riprenditi al più presto. Sei forte».

L’allarme

L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato e Pasqua. Un’auto, con alla guida una 27enne residente in un Comune del Sud Sardegna, nel percorrere viale Monastir, in direzione Sestu, è entrata in contatto con una bici elettrica che, secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale, procedeva nello stesso senso di marcia. L’impatto è avvenuto poche decine di metri prima dello svincolo per via Ticca, in un tratto dove c’è l’illuminazione pubblica. Auto e bici si sarebbero toccate lateralmente e il 38enne sarebbe finito a terra, battendo violentemente la testa. Ancora da accertare se indossasse il casco. La conducente dell’auto ha subito dato l’allarme permettendo ai soccorritori del 118 di intervenire immediatamente e, vista la gravità del caso, di accompagnata al Brotzu il rider. Intanto i poliziotti della Municipale hanno avviato i rilievi e messo sotto sequestro, come disposto dalla Procura, i due mezzi. La giovane alla guida della vettura verrà ascoltata per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Adesso la speranza di tutti è che il rider si possa riprendere al più presto ed essere dichiarato fuori pericolo.

Ultima consegna

Sembra che Tocco avesse terminato il lavoro e che stesse dunque tornado verso casa sua a Elmas. Un turno di consegne alla vigilia di Pasqua per poter poi trascorrere una giornata di festa con i familiari e conoscenti. Un lavoro, quello da rider, che svolgeva da un po’ di tempo. Numerosi i messaggi sui social, soprattutto da parte dei suoi concittadini di Elmas per Tocco. «Siamo tutti con te», «Forza Simo», «Preghiamo per te e ti siamo vicini», alcune delle frasi di chi conosce il 38enne e che adesso spera di ricevere al più presto notizie positive dall’ospedale. Anche ieri le sue condizioni erano stazionarie, pur nella loro gravità. I medici del reparto di rianimazione del Brotzu mantengono la prognosi riservata.

RIPRODUZIONE RISERVATA