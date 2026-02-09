Ride il Monastir Cos, Olbia e Budoni sono in difficoltà 

Se nel derby di Sassari Latte Dolce e Olbia non si fanno male, a Tertenia il Monastir conferma lo stato di forma espugnando lo stadio della Costa Orientale Sarda col punteggio di 3-1 e agganciando i playoff con 34 punti in attesa del recupero dello scontro diretto col Valmontone, in programma domani (14,30) tra le mura amiche.

Continua invece la crisi del Budoni, sconfitto in casa dall’Anzio 0-1 e precipitato nei playout con 29 punti e uno di gap dalla salvezza diretta al pari della Cos. Con l’Olbia, quartultima a quota 22 punti, dopo la 6ª giornata di ritorno di Serie D le sarde in zona retrocessione sono dunque tre, situazione inimmaginabile fino a qualche domenica fa quando gli unici in difficoltà sembravano essere solo i bianchi. A undici partite dalla fine della stagione regolare però tutto è possibile, ed è per questo che il Monastir continua a ragionare in termini di salvezza, con la matematica a suggerire che per centrare l’obiettivo basterebbero due vittorie e un pareggio.

Pure il Latte Dolce, a +2 sui playout e col derby di Monastir all’orizzonte, non può dirsi tranquillo, ragione per la quale l’allenatore Michele Fini chiede ai suoi «più cattiveria» sotto porta, fermo restando che anche i playoff sarebbero a portata di mano. In fondo, chi dovrà sforzarsi il doppio per confermare la categoria è l’Olbia. Nonostante il passaggio di proprietà la svolta sul piano dei risultati tarda ad arrivare e il clima non aiuta. Domenica ad esempio l’1-1 col Latte Dolce e il buon punto colto in rimonta nel derby hanno dovuto cedere il passo al durissimo comunicato del club contro Giovanni Degortes, già presidente del Comitato di sostegno nato ad agosto per salvare l’Olbia Calcio.

La società contesta il conto presentato dalla Nexum, sponsor principale («per 14mila euro», riporta la nota), una «intimazione di pagamento perentoria dal signor Giovanni Degortes in qualità di socio», si legge, «per un importo pari a 137.568 euro», cifra considerata eccessiva per un anno di consulenze. Per questo l’Olbia si riserva di ricorrere alle vie legali. Intanto si avvicina l’udienza per l’istanza di fallimento presentata a ottobre da un tesserato: appuntamento in tribunale il 25 febbraio. Infine ieri sera è arrivato l’esito positivo dell’istruttoria della Covisod sul deposito delle liberatorie che attestano il pagamento degli stipendi dei tesserati.

