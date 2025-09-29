Ride il Latte Dolce, le altre zoppicano Adesso due derby 

Nella domenica della sarde di Serie D brilla la stella del Latte Dolce, che batte in casa in dieci (espulso Sangaré) il Flaminia 1-0 e conquista il terzo posto con 10 punti. Deve accontentarsi di un pareggio invece il Budoni, in vantaggio con Pinna ma subito riacciuffato su rigore dal Flaminia.

Tragica la terza gara interna del turno per la Costa Orientale Sarda, travolta 0-4 dalla Scafatese e alla prima sconfitta in campionato. Nella 5ª giornata si registrano anche le débâcle esterne di Monastir, piegato 2-0 dal Valmontone, e Olbia, avanti con Ragatzu dopo mezz’ora e “ribaltata” nel finale dalla Nocerina con la doppietta di Opoola. «Sapevamo che la Nocerina avrebbe dato tutto: è una squadra forte e cercava la vittoria a tutti i costi, mentre noi non eravamo brillantissimi», spiega Riccardo Pecchi, club manager dei bianchi (al primo kappaò): «Il rammarico per averla persa negli ultimi secondi c’è, ma questa squadra ha fatto 8 punti sudando. Resta la convinzione per quello che possiamo fare in questo campionato». Il derby di domenica al Nespoli col Latte Dolce potrà svelare qualcosa. «Lo prepareremo al meglio per portare a casa un risultato positivo», dice a proposito il tecnico dei sassaresi Michele Fini, «col Flaminia abbiamo vinto con carattere, dopo l’espulsione abbiamo sofferto ma in maniera organizzata e abbiamo sfiorato il 2-0. Abbiamo iniziato bene ma la strada per raggiungere la salvezza è ancora lunga».

Dunque il Budoni. «Anche contro l’Albalonga abbiamo creato tanto ma ci è mancato il guizzo finale», sottolinea il vice allenatore dei galluresi Alessandro Steri, «siamo in emergenza per gli infortuni ma si è vista una grande squadra: sono certo che ci toglieremo le nostre soddisfazioni», chiude il tecnico dei galluresi, che domenica faranno visita all’Anzio.

Infine le dichiarazioni rilasciate nel post partita da Marcello Angheleddu. «Abbiamo affrontato una squadra molto forte e il risultato è anche frutto di una mia lettura sbagliata di interpretazione iniziale: non rimprovero nulla ai ragazzi», è il commento dell’allenatore del Monastir, atteso ora dal derby con la Cos il cui tecnico Francesco Loi avvisa: «Non possiamo permetterci in casa nostra di giocare con questa mentalità».

