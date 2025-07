Ride il Cus, piange l’Esperia 

Due destini opposti. È quanto ha riservato il Consiglio Federale della Fip, riunitosi ieri a Roma, a due delle principali realtà del basket cagliaritano. Da una parte la gioia del Cus, che festeggia il ritorno in Serie A2 femminile. Dall’altra, la profonda delusione dell’Esperia, esclusa dal ripescaggio in B Nazionale nonostante avesse tutte le carte in regola per farne parte.

Via Pessagno

In casa granata regna l’amarezza. Dopo aver perso sul campo la finale promozione contro Pesaro, l’Esperia aveva presentato in tempo utile la domanda di iscrizione con riserva per la B Nazionale, versando anche la prima rata prevista. La società confidava legittimamente nella possibilità di un ripescaggio, complici le rinunce formali di Cassino, Nardò e Rieti, che avevano lasciato tre posti vacanti.

Ma il Consiglio Federale ha scelto una strada diversa: su spinta della Lega Nazionale Pallacanestro, è stata approvata la riduzione del campionato da 40 a 38 squadre, distribuite in due gironi da 19. L’unica squadra ripescata è stata Fiorenzuola, retrocessa sul campo ma premiata per la posizione nel ranking. Per tutti gli altri, porte chiuse. Anche a costo di rendere la competizione zoppa, con turni di riposo imposti da un numero dispari di partecipanti. Una scelta dettata, pare, dalla volontà della Fip di mantenere inalterati alcuni delicati equilibri politici con la Lnp, ma che ha finito per penalizzare chi aveva rispettato tutte le procedure. Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata finora dall’Esperia, ma il disappunto è palpabile. Non solo per il mancato ripescaggio, ma anche per la percezione di una scarsa tutela a livello nazionale, con una Fip regionale troppo blanda nel rappresentare le istanze del club. L’Esperia dovrà ora affrontare una nuova stagione in B Interregionale con avversarie già definite: Angri, Avellino, Benevento, Caiazzo, Ferentino, L’Aquila, Marigliano, Carver, Ostiense, Stella Ebk, Tiber, Anconitana, Viterbo e la corregionale Sennori.

Sa Duchessa

Clima completamente opposto a Sa Duchessa, dove il Cus Cagliari può finalmente festeggiare il ritorno in Serie A2 femminile. Anche la formazione universitaria aveva perso sul campo la finale promozione, arrendendosi a Viterbo. Ma la Federbasket ha cambiato lo scenario: oltre al riposizionamento di Faenza dall’A1 all’A2, il consiglio ha optato per la promozione del team universitario, che va a completare un organico da due gironi da 13 squadre che verrà ratificato oggi nell’assemblea di Lega.

Si chiude così un biennio di purgatorio in B regionale, e la Sardegna - con Virtus Cagliari e Selargius - potrà contare su ben tre squadre nella seconda serie nazionale femminile.

«Siamo soddisfatti», ha dichiarato il dirigente Mauro Mannoni, «crediamo che il Cus meriti di stare in questa categoria per ciò che rappresenta nel mondo del basket femminile, non solo a livello regionale. Ora cercheremo di allestire un organico competitivo, in grado di mantenere la categoria».



