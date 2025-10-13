Ridda Selvaggia riaccende i motori, la carica dei mille 

Riparte Ridda Selvaggia con il suo fantastico carico di libri e albi illustrati, autori, storie e fumetti per un viaggio dedicato alla fantasia e alla creatività. Il programma scuole del Festival di letteratura per l’infanzia, al secondo anno, si apre oggi e coinvolgerà 1128 studentesse e studenti: 787 della scuola primaria e 341 della secondaria di primo grado per un totale di 80 classi. Sono i bambini e ragazzi di Lanusei, Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu, Elini, Ilbono, Loceri, Santa Maria Navarrese, Triei, Urzulei, Villanova e Villagrande Strisaili. In calendario 28 incontri con autrici e autori a cui si aggiungono tre corsi di formazione per insegnanti, bibliotecarie, educatori e adulti. Alessia Rossi, Serenella Quarello, Cristiana Pezzetta, Gianluca Caporaso, Emanuele Ortu, Tassi, Annalisa Masala, Fabrizio Altieri alcuni degli ospiti della seconda parte - la prima si è svolta a giugno nella cornice del bosco di Seleni - della seconda edizione. Ridda Selvaggia, promosso dal Comune di Lanusei, è ideato e organizzato dalla Cooperativa Tuttestorie con il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna, dell’Unione Comuni d’Ogliastra e dei comuni degli istituti comprensivi coinvolti. Gli eventi si svolgeranno fra aula consiliare, il Tonio Dei, il centro civico di Bari Sardo, la biblioteca di Ilbono e l’istituto comprensivo di Santa Maria Navarrese.

