Ridda Selvaggia, la letteratura per ragazzi entra nelle scuole 

Ridda Selvaggia entra nelle scuole, da oggi fino al 13 dicembre. Sono 939 gli studenti coinvolti, 50 insegnanti di 4 istituti comprensivi, 26 gli incontri con autori, sceneggiatori, illustratori, formatori e narratori, bibliotecari, Questi alcuni dei numeri della prima edizione del Festival di letteratura per l’infanzia, organizzato dal Comune di Lanusei con la coop Tuttestorie. Apre la seconda parte del festival - la prima durante l'estate al bosco di Seleni - Flavio Soriga che sarà a Lanusei e Cardedu per raccontare il suo primo libro per l’infanzia, Il signor salsiccia, con le illustrazioni di Riccardo Atzeni. Il primo aggiornamento per le insegnanti, Viaggio dalla preistoria all’età nuragica a cura di Nicola Dessì, sarà al Nur Archeopark del Seleni il 10 novembre. Sarà poi la volta di Chiara Cacco, autrice e insegnante veneta, Andrea Pau, autore di libri per ragazzi, Roberta Balestrucci e del suo Parenti serpenti, scritto a quattro mani con Teresa Porcella, Alessandro Ferrari, scrittore e sceneggiatore di cartoni animati e fumetti. L’ultimo appuntamento per la Primaria è con Nicoletta Gramantieri, scrittrice, bibliotecaria responsabile della Salaborsa Ragazzi di Bologna. Chiude Ridda Selvaggia Emanuele Scotto, maestro e atelierista.

