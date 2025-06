Ridda Selvaggia, il bosco dei bimbi 

L’edizione numero due di Ridda Selvaggia, il festival di letteratura per l’infanzia, ha trasformato il bosco di Seleni in un mondo fatato, popolato di personaggi e creature fantastiche. Attraverso racconti e letture, laboratori, sperimentazioni, performance e giochi i bambini, centinaia da tutta l’Isola, hanno fatto un tuffo in mezzo alla natura dove si superano confini e barriere, paure, dove si parte all’avventura, in viaggio verso l’ignoto, i mutamenti, i passaggi e la crescita.

Le arti

A partire dai libri e dalle storie, Ridda Selvaggia abbraccia le arti visive e performative, con uno sguardo curioso verso la sperimentazione in natura, la cura e la salvaguardia della bellezza. Il festival ha richiamato famiglie da tutta la Sardegna, associazioni, scuole, case editrici, una squadra di volontari che hanno riempito di vivacità il bosco Seleni. L’avventura di Ridda Selvaggia è iniziata, anche quest’anno con la lettura collettiva dell’albo illustrato Nel Paese dei Mostri Selvaggi, di Maurice Sendak, che è stato scelto come libro simbolo del festival. Il percorso della tre giorni, segnato da pietre colorate a richiamare Hansel e Gretel, protagonisti indiscussi della consueta Ridda finale, è stato strutturato in piccole oasi tutte interne al bosco dove i bambini hanno letto, ascoltato i racconti di autori e autrici, hanno giocato con le piccole ricchezze offerte dal bosco e le hanno trasformate, hanno conosciuto animali, piante e fiori del bosco e le loro potenzialità, hanno anche affrontato ed esorcizzato paure.

Gli autori

Tanti i laboratori rivolti anche agli adulti che si sono voluti mettere in gioco. Ospiti e artefici della Ridda sono Delfina Stella, Emanuele Ortu e Catia Castagna, Caterina Strafalaci, Pia Valentinis, Anna Fascendini, Roberta Balestrucci, Mario Onnis e Punti di vista, Alessandro Melis, Giulia Balzano, Chicca Cosentino, Giuliana Rais, Daniele Salis, Roberto Satta, Bardunfula Fe, Andrea Pau, Fabrizio Bertolino, Davide Madeddu e del territorio, la Scuola Civica di Musica per l’Ogliastra e il Teatro della Chimera. La direttrice artistica del festival Manuela Fiori spiega: «Per tre giorni abbiamo vissuto bosco, con tanti laboratori di illustrazione, di danza, gestuale, con un focus sulla fiaba di Hansel e Gretel che racconta le paure ma anche il coraggio e la forza di uscire dai momenti difficili. Il festival riflette un’idea di infanzia che è immersa nel mondo naturale e in crescita e continuamente in viaggio». Il festival è motivo d’orgoglio per Maria Tegas, assessore alla cultura «L’orgoglio di aver portato Ridda Selvaggia a Lanusei è tanto, perché nei visi dei bambini si legge l’allegria e la voglia di esplorare, di respirare la libertà, di essere coccolati da un grande bosco. L’orgoglio di vedere gli adulti liberi, rilassati e consapevoli della felicità dei loro piccoli. L’orgoglio di aver coinvolto i piccoli dell’infanzia anche dei paesi limitrofi, vedere la partecipazione di ogliastrini e di tutta la Sardegna. Lanusei oggi rappresenta un’opportunità culturale grande per tutto il territorio sardo».

