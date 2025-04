Ridda Selvaggia, ai nastri di partenza il festival di letteratura per l’infanzia 

Ridda Selvaggia, il festival di letteratura per l’infanzia, è ai blocchi di partenza. Ieri le ragazze di Tuttestorie e l’assessora comunale alla Cultura Maria Tegas hanno incontrato le insegnanti per la prima presentazione del programma del festival, al bosco Seleni di Lanusei il 13,14 e 15 giugno.

Ridda Selvaggia, alla sua seconda edizione, coinvolgerà gli studenti e gli insegnanti degli istituti comprensivi di Lanusei, Ilbono, Baunei e Bari Sardo e proseguirà a novembre per gli incontri con gli autori e per i laboratori per piccoli e grandi. Novità di quest’anno, il coinvolgimento della scuola dell'infanzia, mentre l’istituto superiore Da Vinci si conferma parte attiva.

«Siamo orgogliosi – dice Maria Tegas – di aver portato a Lanusei un festival che promuove la lettura tra i più piccoli ampliandone lo sguardo e aprendo la mente. È, inoltre, un modo diverso di fare promozione e valorizzazione del territorio: il bosco diventa teatro del festival e di conseguenza anche il centro urbano».

