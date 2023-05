«Ridatemi la bici o pubblico il video» 

A Ussana, dove da tempo i ladri fanno razzia delle biciclette lasciate incustodite in strada, qualche notte fa è stata rubata la mountain bike di un 13 enne che l’aveva riposta nel cortile di casa. Ad agire, in questo caso, dei ragazzi. Non avevano però fatto i conti con la padrona di casa che, minacciando di pubblicare le immagini filmate da una piccola telecamera di videosorveglianza, ha postato su Facebook uno sfogo tutt’altro che amichevole: il risultato è stato quello sperato, ovvero riportare la bicicletta nelle mani del legittimo proprietario: il figlio 13 enne.

Ricordo prezioso

«La bici è stata riportata indietro», racconta Emanuela Cossu: «L’hanno lasciata fuori di casa e con una ruota bucata ma sono molto contenta, e così anche mio figlio, soprattutto perché è un regalo di mio padre che ora non c’è più». La donna, 43 anni, un titolo di maestra d’asilo in attesa di essere speso professionalmente, ha dimostrato determinazione da vendere nel rivolgersi ai responsabili del furto: “Buongiorno ladri di biciclette di Ussana, avete le ore contate”, è l’incipit del suo post sui social. “Sappiamo chi siete, vi abbiamo visti dalle telecamere di casa mia”, prosegue il messaggio: “Questa volta non la passate liscia: siete pregati di riportare la bicicletta di mio figlio nell’immediato e di rimetterla fuori dal cancello. Avete una settimana di tempo, non di più, altrimenti divulgo tutto in rete così tutti vedono chi siete e verrete denunciati: i vostri bei volti si vedono alla perfezione”: parole che hanno riportato a casa la mountain bike dal grande valore affettivo.

Vigilanza

«A Ussana negli ultimi tempi sono state rubate diverse biciclette», aggiunge Emanuela Cossu. «Spero che come è successo a me anche gli altri possano riavere la loro». La mossa vincente è stata affidare a una telecamera e alla presenza di due cani, un pastore tedesco e un boxer, la difesa della sua casa: «In precedenza avevo subito dei furti in casa», spiega la donna. «I cani, purtroppo, quel giorno non erano liberi», aggiunge. La telecamera invece ha fatto il suo dovere, riprendendo i visi dei due ladruncoli che, per paura della gogna, hanno restituito il maltolto.