«Ridateci un procuratore» 

La Procura è carente nell’organico «nonostante i due pubblici ministeri svolgano con assoluto impegno, professionalità e dedizione il loro difficile lavoro». È la prefazione della nota con cui Vito Cofano, presidente del Foro di Lanusei, ha manifestato le criticità al procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, anche alla luce degli ultimi episodi criminali che hanno investito l’Ogliastra. In un solo giorno un assalto a un furgone portavalori che trasportava un milione di euro lungo l’Orientale sarda e una rapina all’ufficio postale di Talana. «Davanti a questi gravissimi eventi, di certo non occasionali, si avverte la necessità, non più procrastinabile, che la Procura, per contrastare i fenomeni, debba essere al massimo della funzionalità e dell’organico». Della serie: serve un procuratore capo che sostituisca Biagio Mazzeo, trasferito da tempo ad Asti. Nessuno però ambisce alla carica. Il primo bando è andato a vuoto, il Csm ne ha pubblicato un nuovo.

Nomine in supplenza

Negli uffici giudiziari regna l’emergenza. Tanto che Paola Murru, presidente facente funzioni del Tribunale, ha incaricato tre giudici onorari di tamponare l’emergenza negli uffici del giudice di pace di Lanusei e Tortolì. Disposte le nomine (in supplenza) di Giuseppina Secchi per la trattazione degli affari penali e di Francesca Perra e Iride Mura per gli affari civili da ripartirsi al 50 per cento per ciascuna. Lanusei è senza titolare dal 18 novembre scorso, dopo l’interruzione del servizio di Antonietta Collu, mentre è incancrenita la condizione dell’ufficio di Tortolì, orfano del giudice titolare dal 5 dicembre 2018, data del trasferimento di Anna Rita Casu alla sede di Sassari. Eppure ambiscono a lavorare a Tortolì 66 giudici, i cui nominativi sono contenuti in una graduatoria provvisoria stilata dal Csm l’8 giugno scorso. Ma le nomine sono bloccate al pari delle domande presentate in tutta Italia. La supplenza di Giuseppina Secchi per l’ufficio di Lanusei, a copertura dei due posti vacanti, ha validità massima un anno (6 mesi per Tortolì). Per le colleghe Francesca Perra e Iride Mura (supplente a Tortolì per un anno e mezzo con servizio terminato lunedì scorso) la nomina è semestrale. Intanto, il Tribunale attende il nuovo presidente, carica vacante dallo scorso maggio quando Giorgio Cannas è stato trasferito alla Corte d’Appello di Cagliari. Il presidente oggi è Mariano Arca, in ferie in attesa del pensionamento. C’è soltanto una candidatura per assumere la carica: è quella di Nicola Caschili, 44 anni, in servizio a Cagliari ma con precedente esperienza di giudice a Lanusei.

