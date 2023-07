«Ridateci lo spray al peperoncino» 

È stato provvidenziale in varie occasioni, aiutando gli agenti a placare cittadini un po’ troppo agitati e anche cani pericolosi che avevano perso il controllo. Adesso però da qualche mese lo spray al peperoncino, unico strumento di difesa personale in dotazione agli agenti della Polizia locale, è inutilizzabile.

I kit anti aggressione hanno una data di scadenza, già raggiunta lo scorso anno, e ancora non sono stati sostituiti con una nuova fornitura. Proprio adesso che nel periodo estivo gli agenti hanno cominciato il servizio notturno in occasione delle iniziative nei parchi e nelle piazze ma anche al Poetto per controllare la movida notturna in serate programmate insieme a polizia e carabinieri.

La comunicazione

Una situazione che ha portato i sindacati a scrivere una lettera al sindaco e al dirigente della Polizia locale per richiedere l’immediato acquisto dello spray.

«Allo stato attuale», spiega per la UilFpl l’agente Manuele Ledda, «l’unico strumento di autotutela non è più efficace in quanto scaduto lo scorso anno». Detto questo, «si consideri che alla luce di quanto si legge ogni giorno di aggressioni alle divise, noi siamo in strada a mani nude. Lo spray urticante è il minimo presidio. In questo periodo si moltiplicano le manifestazioni, come Sciampitta, e aumentano i trattamenti sanitari. Proprio nei giorni scorsi alcuni agenti sono entrati in un’ abitazione di un paziente da una finestra, esponendosi a vari rischi».

Sulla questione il vice comandante della Polizia locale Antonello Angioni conferma che «è stato richiesto dal Comando di implementare il capitolo di spesa per il riassortimento dell’articolo “spray al peperoncino”».

Ledda sottolinea inoltre che «sarebbe opportuno di dotarci di tutti gli strumenti previsti dal disciplinare tecnico regionale come i giubbotti anti taglio e i cuscini di protezione per Tso. Senza dimenticare che non abbiamo radio per i nuovi agenti e il vestiario è fornito con il contagocce. Tutti problemi che bisognerebbe risolvere quanto prima».

I parcheggi

Intanto non è stata risolta nemmeno la questione del garage. Gli uffici sono intenzionati a risolvere la questione quanto prima ma il problema per ora resta. Lo spazio dove venivano parcheggiate quindici auto di servizio era stato chiuso mesi fa in quanto ha una superficie di 600 metri quadri e dunque è richiesta l’autorizzazione e il certificato di prevenzione anti incendio dei vigili del fuoco. Così i disagi continuano: gli agenti sono costretti dopo avere timbrato il cartellino e preso le chiavi, a salire su un’auto civetta e a recarsi al cantiere comunale dove adesso sono provvisoriamente custodite le auto di servizio, ritardato l’entrata in turno. Gli agenti avevano chiesto di realizzare un tramezzo in modo da dividere il garage in due parti da 300 mq ciascuna.

