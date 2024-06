«Ridateci le nostre postazioni»: gli ambulanti di via Is Mirrionis bloccano le auto in viale Trieste  

È esplosa in viale Trieste con il blocco del traffico e il lancio dei panini davanti all’ingresso dell'assessorato regionale agli Enti Locali la rabbia degli ambulanti che, da ieri, si sono visti negare l’autorizzazione a vendere i loro prodotti in via Is Mirrionis, davanti all’ingresso del Cus, in occasione della manifestazione Ateneika. Dopo una mattinata di trattative con l’assessore agli Enti locali Francesco Spanedda, per oggi è in programma un vertice in prefettura.

Lo stop improvviso

Per tre giorni hanno lavorato «serenamente e senza problemi», posizionandosi, come già successo in passato per lo stesso evento, nello sterrato di via Is Mirrionis utilizzato come parcheggio da residenti e lavoratori, ma ieri mattina per gli ambulanti, che con il loro chiosco bar vendono bibite e panini durante feste ed eventi, con la visita della polizia locale è arrivata la doccia fredda: «Qui non potete stare, ci hanno detto», riferisce Mauro Zedda, presidente di Ambulantando. «Ci hanno fatto chiudere tutto e sbaraccare, se non lo avessimo fatto ci avrebbero sanzionato. Noi altre multe non ne vogliamo e abbiamo interrotto la vendita dei nostri prodotti nonostante siamo in regola e abbiamo rispettato gli orari, lavorando per tre ore fino a mezzanotte».Già giovedì all’apertura della manifestazione, si è presentata la possibilità che loro non potessero sostare in quell’area, ma poi «abbiamo trovato l’accordo e ora di punto di bianco ci dicono di sbaraccare», incalza l’uomo, «la Regione ha detto che quella zona è pericolosa perché non è stata ancora riqualificata. E noi siamo qui per ringraziare la presidente Todde per averci tolto il pane dalla bocca».

Blocco del traffico e lancio del pane

Panini che ieri sono volati all’interno del cortile dell’assessorato agli Enti locali, in viale Trieste. «Questo è il nostro lavoro buttato all’aria, questi sono i panini che non abbiamo potuto vendere», hanno gridato i manifestanti, che hanno anche bloccato il traffico in una delle strade più trafficate della città. Un automobilista ha forzato il blocco umano al centro della carreggiata e in viale Trieste si è sfiorata la rissa, con le forze dell’ordine costrette a intervenire per riportare la calma. «Ateneika è uno degli eventi dove lavoriamo meglio, perché metterci i bastoni tra le ruote?», domanda Zedda. «L’assessore ha preso l’impegno di farci tornare a lavorare, oggi ci sarà un incontro con il prefetto. Ieri siamo tornati a casa fiduciosi ma oggi davanti a una risposta negativa siamo pronti a bloccare con i camion i cancelli del Cus».

